Raffeisen Bank continua si in anul 2020 campania de finantare a subventiilor agricole, acordand fermierilor credite pentru finantarea in avans a subventiilor pe suprafata (SAPS 2020). Banca este un partener de baza al fermierilor romani oferindu-le posibilitatea de a avea acces la o finantare rapida a subventiiilor, pe baza unei analize si documentatii simplificate, fara alte garantii.

Cu un istoric indelungat in finantarea unui portofoliu de peste 1.000 de fermieri, Raiffeisen Bank se preocupa in mod constant de identificarea de solutii care sa adreseze nevoile clientilor nostri, in noul context de piata in care activam.

“In campania agricola din 2019 am inregistrat o crestere cu 35% a numarului de fermieri care au accesat finantarea subventiilor APIA, acordand un volum total de credite de peste 50 milioane euro. Suntem convinsi ca experienta pozitiva de anul trecut va fi repetata si oferta noastra va fi de mare ajutor pentru fermieri in aceasta perioada dificila.” a spus Florentina Stilu, director Transaction Banking la Raiffeisen Bank.

Clientii Corporate si IMM au fost contactati pentru a vedea care este situatia lor si pentru a gasi impreuna solutiile potrivite, daca acestea se impun. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitara. Peste 2500 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amanarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte masuri necesare. Banca a inceput creditarea si in programul guvernamental IMM Invest.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, in Raiffeisen Bank lucreaza 4.871 de angajati, in 351 de unitati in toata tara si trei sedii centrale. Banca are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).