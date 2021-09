Raiffeisen Bank va finanta 11 proiecte de educatie non-formala cu o suma totala de 500.000 lei, in concursul de granturi Raiffeisen Comunitati, ajuns la a XI-a editie. Printre proiectele castigatoare se numara un program de educatie financiara prin joc pentru 2000 de elevi din toata tara, un program de educatie profesionala pentru tineri institutionalizati, precum si un proiect de accesibilizare a manualelor de muzica pentru tineri nevazatori, se arata intr-un comunicat de presa al bancii.

Raiffeisen Comunitati este un concurs de granturi pentru proiecte de educatie derulate de ONG-uri si institutii de invatamant, dezvoltat de Raiffeisen Bank Romania. In fiecare an, programul acorda granturi in valoare totala de 500.000 lei pentru proiecte de educatie non-formala care pot schimba viitorul comunitatilor in care traim.

Din 129 de proiecte inscrise, juriul a ales 11 proiecte castigatoare

La fel ca in editia de anul trecut, proiectele prezentate au fost atat de valoroase, incat juriul nu a putut alege doar 10 castigatori si a desemnat 11 proiecte care vor fi finantate de Raiffeisen Bank si implementate in urmatoarele 12 luni:

Kidicoins – Asociatia StartEvo (educatie financiara)

My School Can Be Cool – Asociatia De-a Arhitectura (Educatie civica)

Micii inocenti pe cont propriu – Fundatia Inocenti (educatie antreprenoriala)

Pregatiti pentru viata – Asociatia The Social Incubator (educatie profesionala)

Quick Start: Curs online de antrenat idei – Asociatia ETIC (educatie antreprenoriala)

Imbunatatirea educatiei financiare pentru studentii Universitatii Politehnica Timisoara (EduFinUPT) – Universitatea Politehnica Timisoara (educatie financiara)

Si eu vreau sa muncesc – Orientare si consiliere vocationala pentru tineri cu dizabilitati – Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj (educatie profesionala)

FORMrare – formarea permanenta a asistentilor medicali comunitari în management de caz pentru bolile rare, Asociatia Prader Willi din Romania (educatie profesionala)

Academia Civica, Asociatia pentru Mobilitate Sociala si Educatie Democratica (AMoS ED), (educatie civica)

Pot deveni nevazatorii muzicieni profesionisti?, Fundatia Cartea Calatoare (educatie profesionala)

Start pentru Educatie nonformala profesionala la Casa Experimentelor – Asociatia pentru Formare (educatie profesionala)

Selectia

In aceasta editie a programului de granturi Raiffeisen Comunitati au fost inscrise 129 de proiecte de educatie, care au trecut printr-un proces complex de jurizare in doua etape.

Prima etapa de jurizare a implicat peste 70 de angajati Raiffeisen Bank, care s-au oferit voluntari si au evaluat proiectele inscrise.

Dupa prima etapa de jurizare, cele mai bune 20 de proiecte au intrat in runda finala de evaluare, in care un juriu extern, independent a ales castigatorii granturilor in valoare totala de 500.000 lei.

Juriul independent a fost format din specialisti in proiecte comunitare, reprezentanti ai Junior Achievement Romania, United Way Romania, Fundatia Comunitara Bucuresti si Asociatia pentru Relatii Comunitare, carora le multumim pentru implicare.

Potrivit bancii, pe langă finantarea oferita pentru implementarea proiectelor, organizatiile castigatoare vor beneficia de mentorat in domenii cum sunt: management financiar, fundraising, comunicare si dezvoltarea unei retele de sprijin in comunitate, astfel incat proiectele sa poata continua si dupa finalizarea finantarii oferite de Raiffeisen Bank.

Raffeisen Comunitaţi este cel mai longeviv program de finantare dedicat programelor de educatie non-formala din Romania. In cei 11 ani de desfasurare, Programul Raiffeisen Comunitati a acordat finantari totale in valoare de un milion de euro pentru 140 de proiecte implementate in intreaga tara.