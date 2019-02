La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2019, eveniment organizat de Bursa de Valori Bucuresti, Raiffeisen Acumulare a primit titlul de „Cel mai performant fond de pensii private Pilon III”. Fondul, administrat de Raiffeisen Asset Management, a primit aceasta distinctie pe baza randamentului generat in ultimii 10 ani (decembrie 2008-decembrie 2018), perioada in care participantii la fond au beneficiat de un randament cumulat de 115.4%*.

„Ne bucura foarte mult gandul ca rezultatul direct al muncii noastre duce la o viata mai buna pentru clientii nostri. Suntem constienti de responsabilitatea pe care o avem fata de acestia. Este una din cele mai mari satisfactii pentru munca noastra de zi cu zi.

Performanta, obtinuta in ultimul deceniu, este rezultatul unui efort constant al echipei de investitii de la RAM. Multitudinea de evenimente economice, geopolitice si tehnologice care au marcat aceasta perioada ma fac sa fiu increzator ca fondul nostru va putea depasi obstacolele care vor aparea in urmatorele decenii. Avand in vedere ca vorbim de perioade relativ lungi de timp in care fondul investeste, depasirea unor evenimente majore reprezinta un avantaj important oferit participantilor din fond.”, a declarat Razvan Szilagyi-CEO Raiffeisen Asset Management

