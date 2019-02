Raiffeisen Bank lanseaza campania de comunicare a fondului de pensii facultative (pilon 3) Raiffeisen Acumulare, inca o initiativa care se adauga celor din 2018: cresterea numarului de agenti de marketing (iunie 2018) si scaderea comisionului de administrare (octombrie 2018). „Ne propunem sa promovam acest fond de pensii private pilon 3 – Raiffeisen Acumulare, pentru ca, in termeni de performanta istorica si costuri de administrare, reprezinta o solutie de luat in seama, daca dorim sa ne mentinem un nivel de trai similar cu cel din prezent si dupa varsta pensionarii” a spus Razvan Szilagyi CEO Raiffeisen Asset Management.

Raiffeisen Acumulare este fondul de pensii facultative al grupului Raiffeisen in Romania, lansat in iulie 2008, inregistrand un randament de 115%*(de la lansare pana in prezent) si este disponibil prin cei 300 de agenti de marketing localizati in 70 de agentii ale Raiffeisen Bank, uniform distribuite la nivel national.

Incepand cu data de 1 octombrie 2018, comisionul de administrare al fondului a fost micsorat la 1,5% din sumele virate si 0,15%/luna din valoarea activului net.

„Vorbim de un fond remarcabil in privinta randamentului obtinut, o retea de agenti de marketing bine pregatiti si un cost redus pentru investitori si ne dorim sa fim un partner de discutie si un furnizor de solutii pentru oricine e preocupat de nivelul de trai la pensie. Avem una dintre cele mai eficiente alternative pentru asigurarea nivelului de trai dorit la retragerea din viata activa profesional, daca intelegem ca vorbim despre un angajament pe termen lung.” a declarat Razvan Szilagyi, CEO Raiffeisen Asset Management.

Informatii despre FPF Raiffeisen Acumulare administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A. se pot obtine pe

site-ul https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/investitii/fonduri-de-pensii-facultative/ sau in agentiile Raiffeisen Bank.