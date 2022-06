Filmul despre Tudor Arghezi, realizat de actrița Oana Pellea se lansează astăzi, în premieră absolută, în Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (art.raiffeisen.ro). Este cel de-al 6-lea capitol din „Întâlnirile Oanei Pellea”, o serie de filme despre autori români-reper create special pentru difuzare gratuită prin platforma art.raiffeisen.ro.

„Prin #StagiuneaVirtuală din Raiffeisen Art Proiect reușim să oferim publicului din România și de pretutindeni prilejul să redescopere autorii români prin aceste inedite filme-eseu create de actrița Oana Pellea. Acum se adaugă seriei și capitolul dedicat lui Tudor Arghezi și cred că vom descoperi multe aspecte inedite despre poetul și gânditorul de la Mărțișor în acest film original”, spune Corina Vasile, director de Comunicare si Sustenabilitate la Raiffeisen Bank România.

Filmul „Întâlnirile Oanei Pellea – Capitolul 6: Tudor Arghezi” propune un unghi inedit prin care să re-descoperim geniul lui Arghezi, să îi explorăm inteligența și umorul, profunzimea și sarcasmul usturător. Filmul durează 33 de minute și poate fi urmărit exclusiv și gratuit în secțiunea „Teatru” din platforma Raiffeisen Art Proiect – art.raiffeisen.ro.

Oana Pellea: „Arghezi are o așa de mare și de complexă personalitate, încât mi-a fost greu să aleg o fațetă a geniului lui. Am încercat să vorbesc puțin despre personalitatea lui, poezia lui, poveștile pentru copii… și, mai ales, despre poezia de profundă interogare a sinelui, a relației lui cu Dumnezeu. Nu știu cum aș putea să îl caracterizez pe scurt pe Arghezi… Pot doar înlănțui cuvinte: inteligență ca un tăiș de cuțit, cinste cu sine, critic cu sine și cu ceilalți, hâtru, mult umor inteligent, sarcasm, căutător de adevăruri, iubitor de tot ce înseamnă viața. Întotdeauna am avut senzația că privește tot printr-o lupă enormă.”

Filmul dedicat lui Tudor Arghezi face parte din seria ”Întâlnirile Oanei Pellea – Cuvintele dintre mine și tine”, prin care actrița și echipa ei de la Asociația Goong întreprind un curajos și original demers de recuperare a unor autori-reper din literatura română. Aceste eseuri-video sunt special concepute pentru mediul online, cu sprijinul Raiffeisen Art Proiect. Fiecare episod combină un nivel documentar, care valorifică multe informații inedite, recuperate din arhive, cercetări de manuscrise și materiale epistolare din muzee sau fundații private. Informațiile astfel colectate sunt apoi combinate în dramatizarea originală propusă de Oana Pellea, îmbinate cu efecte de video design și tehnici inovatoare de animație sau bandă desenată, propuse de scenograful și ilustratorul Vladimir Turturica, rezultând un limbaj dramatic nou, ingenuu, hibrid între teatru, animație și documentar.

Oana Pellea: „Este o plecăciune față de acești autori geniali. Sunt eseuri făcute din iubire și respect enorm. Mi-aș dori foarte tare ca elevii să aibă acces la aceste eseuri. Pot constitui un material de studiu, dar mai ales vor decoperi un alt unghi de a vorbi despre acești autori. Sper ca cei care vizionază filmele să se reîndrăgostească sau îndrăgostească de acești autori care prin opera lor au intrat în patrimoniul național.”

Eseul video dedicat lui Tudor Arghezi (21 mai 1880 – 14 iulie 1967) este cel de-al șaselea capitol din seria „Întâlnirile Oanei Pellea-Cuvintele dintre mine și tine”. Seria a debutat în decembrie 2020, cu un prim Capitol dedicat lui Marin Sorescu (29 februarie 1936 – 8 decembrie 1996). În 2021, au fost publicate Capitolul 2 – dedicat poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889), Capitolul 3 – dedicat dramaturgului Ion Luca Caragiale (13 februarie 1852 – 9 iunie 1912), Capitolul 4 – dedicat poetului Nichita Stănescu (31 martie 1933 – 13 decembrie 1983) și Capitolul 5 – dedicat scriitorului Gellu Naum (1 august 1915 – 29 septembrie 2001).

Oana Pellea: „Spiritul unui creator, și mai ales al unui creator de geniu cum a fost Arghezi, rămâne viu pentru totdeauna prin opera sa. Ajunge doar să deschizi o carte și spiritul creatorului te ia de mână și plonjezi în universul său. Poezia lui Arghezi are teme universale… Teme care nu se demodează, care nu țin de trend. Teme ca nașterea, moartea, dragostea, autointerogare, spirit și materie. Sunt teme în care ne recunoaștem toți, indiferent de modă sau încadrare în timp.”

Platforma culturală online Raiffeisen Art Proiect -Stagiunea Virtuală a fost lansată în luna iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida restricțiilor impuse de pandemie. Până în prezent, peste 150 de proiecte culturale au putut fi urmărite pe platforma Raiffeisen Art Proiect în cele patru secțiuni: Teatru, Muzică, Explorator și Conversații. Platforma a fost urmărită de peste 250.000 de spectatori virtuali din România, dar și din alte țări, ca SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria, Franța etc.

Raiffeisen Bank se implică de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.