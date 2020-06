Un nou spectacol de teatru, de această dată de la Teatrul Național “Radu Stanca” din Sibiu, va avea premiera pe platforma Raiffeisen Art Proiect #StagiuneVirtuală, marți, 16 iunie, la ora 19:30.

Spectacolul Bravul Soldat Švejk, care condensează o parte din aventurile celebrului personaj al romanului omonim semnat de Jaroslav Hašek, a fost programată în coordonare cu primele zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), ca un moment special, pentru a marca colaborarea de peste 12 ani între Raiffeisen Bank și FITS.

Caraghiosul Švejk găsește mereu cea mai puțin potrivită ieșire din situațiile în care se află, astfel că ajunge să fie diagnosticat ca “idiot cu acte în regulă”. Atitudinea lui, însă, poate fi citită și ca o inteligentă formă de subversiune la adresa autorității discreționare din armată și a războiului. Hašek lasă cititorului și privitorului libertatea de a-și alege cheia de interpretare, iar varianta textului propus în spectacolul Teatrului Național “Radu Stanca” din Sibiu păstrează această ambiguitate, spre deliciul spectatorilor.

Actorul Viorel Rață întruchipează cu ușurință și mult umor personaje diverse, aflate în dialog cu eroul principal, trecând prin seria multelor peripeții care par că nu se mai opresc. Un one-man-show ce ține publicul în priză prin jocul actoricesc și întâmplările pline de umor.

Bravul Soldat Švejk este o producție a Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu, cu sprijinul Raiffeisen Bank. În distribuție: Viorel Rață; asistent de regie: Cristina Ragos; sunet – Bogdan Ropcean; lumini – Ionuț Nastur; recuzită – Ana Dumitru; cabine – Rosalim Gheorghiță; regizor tehnic – Ovidiu Coca. Perioada de difuzare în Raiffeisen Art Proiect #StagiuneVirtuală: 16 iunie – 14 iulie 2020.

Platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (disponibilă AICI) a fost lansată la începutul lunii iunie 2020. Valorificând facilitățile oferite de mediul digital, Stagiunea Virtuală extinde accesul publicului, de oriunde din România și din afara țării la creații artistice valoroase și promovează totodată artiștii în această perioadă, propunând o soluție pentru continuarea activității lor în contextul creat de criza sanitară.

Platforma este actualizată cu o frecvență săptămânală cu proiecte sau noutăți. Materialele video înregistrate și cu acces gratuit pentru public vor fi disponibile pentru perioade de timp limitate, care vor fi anunțate la lansarea fiecărui proiect.

În prezent, în secțiunea Teatru a platformei sunt disponibile spectacolele Absolut!, cu Marcel Iures, în regia lui Alexandru Dabija, un spectacol al Teatrului ACT (până la data de 5 iulie 2020) și N(AUM), cu Oana Pellea și Cristina Casian, în regia Marianei Cămărășan (până la data de 7 iulie 2020). Poate fi accesat, de asemenea, în secțiunea Conversații, dialogul live de lansare între Oana Pellea, Marcel Iureș, Răzvan Popovici, Constantin Chiriac și Steven van Groningen.

Raiffeisen Bank s-a implicat în sprijinirea artei și culturii romanești încă din anii 2000, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale si turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali