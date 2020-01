Raiffeisen Asset Management lanseaza un nou fond de investitii – Raiffeisen Global Equity – legat de ratingul ESG*, adica investitiile fondului se fac tinand cont de criteriile de sustenabilitate pentru companii. Noul fond va investi in fonduri de actiuni si va avea diversificare la nivel global, iar investitiile vor tine cont, pe langa criteriile de randament, si de cele de rating ESG, publicate de companii.

*ESG (Environmental, Social, Governance) reprezinta un set de standarde pe care investitorii le urmaresc atunci cand analizeaza companiile in care investesc si au in vedere trei componente: (E) mediu – impactul pe care activitatea companiei o are asupra mediului inconjurator;

(S) social – relatia companiei cu stakeholderii (angajati, clienti, comunitate);

(G) guvernanta – masura in care compania respecta cerintele de guvernanta (leadership, respectarea normelor, drepturile actionarilor etc)

“Incurajam dintotdeauna comportamentul responsabil fata de clienti, angajati, furnizori, parteneri sau autoritati. Ne gandim de mai mult timp la ideea de a lansa in Romania un fond de investitii care sa tina cont de criteriile de sustenabilitate: fata de mediu, comunitate, societate, in general” a spus Steven van Groningen, Presedinte si CEO al Raiffeisen Bank.

“ In cei 15 ani de cand activeaza pe piata, Raiffeisen Asset Management a inovat continuu si a pus in fata clientiilor sai optiuni potrivite fiecaruia dintre ei. Suntem bucurosi sa anuntam lansarea acestui fond, dedicat investitiilor sustenabile si responsabile. In lume exista un interes tot mai mare pentru acest tip de investitii, interes manifestat si de catre clientii Raiffeisen. Managementul responsabil duce la o mai buna gestionare a riscurilor si la obtinerea unor performante mai bune, pe termen lung” a declarat Razvan Szilagyi, CEO Raiffeisen Asset Management.