Raiffeisen Bank a incheiat un parteneriat cu compania Agrii pentru a facilita accesul fermierilor la produse si servicii financiare dedicate domeniului agricol: operatiuni bancare uzuale, credite pentru capital de lucru sau pentru investitii, acces la serviciul digital Rhiza (solutii digitale pentru ferme, asistenta tehnica etc), dar si la produse de asigurare specifice.

In acest fel atat clientii bancii care activeaza in domeniul agricol, cat si cei care fac parte din comunitatea Agrii pot beneficia de sprijin valoros adaptat nevoilor lor.

“Parteneriatul nostru cu Agrii Romania este efectul unei sinergii firesti intre un grup financiar – bancar cu o oferta completa si un grup recunoscut pentru inovatie in agricultura, performanta si solutii de calitate, inclusiv digitale. In aceasta formula asiguram fermierilor toate resursele necesare, incepand de la pasul zero: seminte, produse pentru protectia plantelor, ingrasaminte, combustibili, tehnologii prin serviciul digital Rhiza, continuand cu asigurarea recoltei, pachetele de cont curent pentru operatiuni bancare, finantari si resurse pentru investitii si dezvoltare. Practic, obiectivul nostru este sa oferim clientilor nostri un sprijin permanent, sa-i ajutam sa priveasca cu incredere spre viitor”, a declarat Raluca Nicolescu, director executiv Aria IMM la Raiffeisen Bank.

“Consideram foarte importanta dezvoltarea parteneriatului cu fermierii si ne dorim sa le oferim produse si servicii care sa-i ajute in administrarea fermelor, mai ales ca stim cu totii ca in agricultura, atat achizitia de inputuri cat si realizarea de lucrari agricole, nu suporta niciodata amanare. Intelegem activitatile fermierilor nostri, le sustinem, si impreuna cu Raiffeisen Bank, am venit cu cel mai benefic pachet financiar de pe piata agricola, pentru finantarea si dezvoltarea fermelor.

Prin acest parteneriat, dedicat exclusiv fermierilor nostri, intarim, din nou, faptul ca Agrii Romania nu este doar un simplu furnizor de inputuri, ci un sprijin, oferindu-le ”uneltele” necesare pentru a face o agricultura responsabila si profitabila. Prin echipa noastra de vanzari vom oferi consultanta fermierilor, care doresc sa acceseze acest produs bancar”, a spus Monalisa Ungureanu, CEO Agrii Romania.