Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank a numit-o pe Alina Rus pentru conducerea Diviziei de Control Financiar si Contabilitate (CFO). Nominalizarea va deveni efectiva dupa obtinerea autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Alina face parte din echipa Raiffeisen Bank de aproape 20 de ani si a acumulat o experienta vasta in managementul riscului de credit pentru IMM-uri și corporații, in coordonarea si transformarea proceselor de creditare, precum și in domeniul reglementarilor din aria ei de expertiza. Din 2015 pana in prezent Alina a condus activitatile de management al riscului de credit pentru IMM si Corporatii.

Alina Rus va prelua functia de la Mihail Ion, ce va deveni sef peste diviza Piete de Capital, Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala.

“Ma bucur ca Alina completeaza echipa noastra de conducere executiva si sunt sigur ca va putea sa aduca o contributie semnificativa. A demonstrat abilitați deosebite ca leader si intelege foarte bine nevoile bancii. Ne asteapta o perioada provocatoare si interesanta in care vom contribui cu totii la transformarea si succesul nostru ca organizatie” a spus Zdenek Romanek, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank

In acest moment conducerea executiva Raiffeisen Bank este formata din sapte membri: Zdenek Romanek – Presedinte & CEO, Cristian Sporis – Vicepresedinte Corporatii, Vladimir Kalinov – Vicepresedinte Retail, Mircea Busuioceanu – Vicepresedinte Risc (CRO), Bogdan Popa, Vicepresedinte Operatiuni si IT (COO), Mihail Ion – Vicepresedinte Piete de Capital, Servicii Bancare de Investitii si Planificare Financiara Personala si Alina Rus care se alatura de astazi ca Vicepresedinte si CFO. Mihai si Alina sunt in curs de autorizare de catre BNR.

Alina Rus s-a alaturat echipei Raiffeisen Bank in 2003 lucrand in divizia IT, iar incepand cu 2004 a facut parte din divizia Risc, departamentul de analiza financiara. In 2008 devine director al echipei Analiza Financiara si Rating, iar din 2015 preia ca director executiv, zona de risc de credit pentru toate segmentele non-retail ale bancii.