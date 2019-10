Raiffeisen Bank lanseaza astazi Apple Pay, o metoda de plata care transforma platile mobile oferind simplitate si siguranta clientilor. Cu Apple Pay pe iPhone si Apple Watch, clientii pot face cumparaturi usor si rapid la comercianti, oriunde in lume.

Securitatea si confidentialitatea sunt foarte importante in Apple Pay. Cand clientii folosesc un card de debit sau de credit cu Apple Pay, numarul de card nu este stocat pe dispozitivul folosit, nici pe serverele Apple. In schimb, este alocat dispozitivului un numar unic, criptat si stocat in siguranta pe telefon sau smartwatch.

Apple Pay este simplu de activat, iar clientii vor putea beneficia, in continuare, de toate ofertele si avantajele date de cardurile de credit si de debit ale Raiffeisen Bank. Clientii care au un card de cumparaturi Raiffeisen Bank pot face inclusiv plati in rate fara dobanda prin Apple Pay.

Cu iPhone si Apple Watch, clientii Raiffeisen Bank vor putea plati prin Apple Pay in magazine, restaurante si in multe alte locuri care permit plata contactless. Fiecare cumparatura cu Apple Pay este autorizata prin Face ID (recunoastere faciala) sau cu o simpla atingere, prin Touch ID (recunoastere prin amprenta), ori cu parola dispozitivului.

Utilizarea Apple Pay este gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, iar platile cu telefonul mobil sunt realizate fara taxe sau comisioane.

Raiffeisen Bank a intensificat, in ultimii ani, procesul de simplificare si transformare digitala. Banca a dezvoltat o suita de solutii digitale de creditare, plati online si plati cu dispozitive mobile care sa raspunda nevoii clientilor de a avea acces la servicii bancare oriunde, oricand.

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2 milioane de clienti persoane fizice, 92.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. Peste 650.000 clienti digitali folosesc aplicatiile Raiffeisen Smart Mobile si Raiffeisen Online. Banca are aproape 5000 de angajati si o retea de peste 400 de agentii in toata tara, aproximativ 900 de ATM-uri, 250 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 20.000 de POS-uri