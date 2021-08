Raiffeisen Bank, alaturi de partenerul sau UNIQA, ofera acum posibilitatea achizitionarii de asigurari online, direct de pe site-ul bancii AICI

Potrivit băncii, tipurile de asigurari se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa fie protejate in cazul producerii unui eveniment nefericit. Fiecare produs de asigurare ofera multiple variante de acoperiri de riscuri si beneficii si poate fi configurat de catre client in functie de nevoile sale, simplu si rapid, direct pe site-ul bancii.

Aici veti gasi disponibile trei produse de asigurari:

👉 Bonus Protect – asigurarea in caz de accident

👉 Vitality Protect – asigurarea in caz de afectiuni grave

👉 Confort Med – asigurarea in caz de spitalizare si interventii chirurgicale

“Ne dorim sa fim un partener pentru clientii nostri si sa le punem la dispozitie o gama cat mai larga si variata de servicii si produse, care sa raspunda cat mai bine nevoilor lor. Prin parteneriatul cu UNIQA, Raiffeisen Bank isi completeaza gama de produse si servicii pe care le ofera online, iar faptul ca ne extindem si ne diversificam in acest fel, raspunde perfect strategiei noastre de a directiona clientii cu precadere catre canale digitale, de a oferi cat mai multe servicii si produse online, simplu si rapid.” a spus Catalin Munteanu, director aria clienti persoane fizice la Raiffeisen Bank.

„Alaturi de partenerul nostru Raiffeisen Bank, ne propunem sa dezvoltam parcursul UNIQA in Romania pozitionand clientii in centrul actiunilor, intelegandu-le nevoile si oferindu-le solutii de asigurare relevante, simple si accesibile. Completam strategia de produse cu programe si initiative de eficientizare si automatizare a proceselor atat in zona de vanzare, cat si de post-vanzare, acceleram eforturile de digitalizare si investim in calitatea serviciilor, pentru o experienta superioara oferita clientilor nostri.”, au declarat reprezentantii UNIQA.

Iata ce beneficii poti avea

1. Siguranta financiara – Beneficiezi de protectie financiara sau de un plan de rezerva in cazul aparitiei unui eveniment major nedorit.

Confort la plata primelor

2. Te bucuri de mai mult timp liber pentru tine si pasiunile tale, uiti de stres, termene de plata si drumuri la banca. Plata primelor de asigurare se va face automat, din cardul tau , fara niciun cost suplimentar.

Simplitate si accesibilitate

3. Iti oferim solutii simple pentru nevoi complexe. Nu ai nevoie de un examen medical pentru a incheia contractul pentru asigurarea de viata, ci doar de o declaratie pe propria raspundere, iar asigurarea se incheie pe loc.

Citește despre fiecare asigurare AICI