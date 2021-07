Raiffeisen Bank si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sunt aranjorii unui pachet de finantare pentru liderul pietei romanesti de retail online, grupul eMAG.

Pentru creditul sindicalizat de 37,55 milioane euro, semnat ieri la Bucuresti, Raiffeisen Bank si BERD sunt aranjori principali mandatati initiali, iar Alpha Bank este aranjor principal mandatat. Creditul este parte dintr-un pachet de 73,4 milioane euro pentru finantarea dezvoltarii celui de-al doilea parc logistic al companiei, precum si echiparea acestuia cu echipamente hi-tech. Compania s-a angajat de asemenea sa respecte standardele de certificare BREEAM Excellent pentru cladiri verzi, pentru optimizarea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze de sera.

Fondata in anul 2000, eMAG este astazi cel mai mare retailer online din Romania, cu o platforma care pune impreuna clienti, furnizori si antreprenori din Romania, Bulgaria si Ungaria. Ca raspuns la cresterea rapida a cererii de servicii online inregistrata in timpul pandemiei cu coronavirus, compania isi extinde capacitatea logistica. Noul centru logistic va fi echipat cu cele mai noi tehnologii. Investitia va permite eMAG sa-si dezvolte capacitatea comerciala, dar si sa sprijine indirect IMM-urile sa-si dezvolte afacerile beneficiind de platforma eMAG, care este utilizata de milioane de consumatori din Europa Centrala si de Est.

Cristian Sporis, vicepresedinte pentru Corporate Banking Raiffeisen Bank, a spus: “Tranzitia catre o economie verde si sustenabila este un obiectiv strategic pentru noi si angajamentul nostru este sa sprijinim clientii corporate pentru investitii si activitati in aceasta directie, pentru ca este nu doar in beneficiul pastrarii si cresterii competitivitatii lor in regiune, dar ajuta intreg ecosistemul economic si social local, atat IMM-uri, cat si consumatori”.

Tudor Manea, CEO eMAG, a comentat: “Pentru a ne indeplini misiunea, cautam mereu cai prin care sa deservim clientii mai repede, mai ieftin si mai bine, cu o gama de produse tot mai mare. Aceasta investitie majora, care se apropie de 100 de milioane de euro, este un pas important in aceasta directie. Centrul logistic va fi un reper in regiune din punct de vedere al tehnologiei de ultima generatie si al sustenabilitatii, va creste capacitatea noastra de a depozita o gama larga de produse si va imbunatati timpul de pregatire a comenzilor cu circa 90 de minute/comanda si cu un cost mult redus. De asemenea urmarim si obiectivul de dezvoltare sustenabila, astfel ca noul centru logistic va fi conform cu standard BREEAM Excellent”

Dirk Werner, Director BERD, Telecommunications, Media and Technology: “Banca este mandra sa sprijine eMAG ca lider al digitalizarii in Romania si in tarile ECE. Prin dezvoltarea serviciilor logistice, eMAG nu isi va imbunatati doar capacitatea proprie, dar va facilita si dezvoltarea mai rapida a IMM-urilor locale, ajutandu-le sa ajunga la clienti si piete la care altfel nu ar avea acces, cu costuri mai bune. Dezvoltarea platformei va servi si interesele consumatorilor, care vor beneficia de produse mai variate, de mai buna calitate si cu un pret mai bun”.

Mark Davis, director regional BERD pentru Romania si Bulgaria: “Date fiind standardele de sustenabilitate ale proiectului, este foarte potrivit pentru strategia BERD pentru Romania, potrivit careia banca va sprijini operatiuni sustenabile si verzi pentru cresterea competitivitatii companiilor locale, in toate sectoarele, inclusiv cladiri verzi si sustenabile”.

Periklis Voulgaris, vicepresedinte executiv pentru Corporate Banking, Alpha Bank Romania: “In istoria noastra de proiecte comune si cooperare de succes suntem bucurosi sa participam la acest proiect legat de sustenabilitate al eMAG. Alpha Bank Romania promoveaza proiecte verzi, digitale si care imbunatatesc eficienta energetica, care vor ajuta economia in ansamblu sa fie mai sustenabila. Aceasta este provocarea la care ne-am angajat”.

BERD este cel mai mare investitor institutional in Romania, cu investitii de 9 miliarde de euro in 468 de proiecte, din care 76 la suta in proiecte private.

Raiffeisen Bank deserveste peste 2,2 miliarde de clienti in Romania, atat personae fizice si IMM-uri, cat si companii mari si medii. La sfarsitul trimestrului I, creditele acordate de banca clientilor sai depaseau 6 miliarde de euro.