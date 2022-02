BERD lanseaza un nou acord de impartire a riscurilor pentru bancile romanesti, iar Raiffeisen Bank este una dintre primele banci care va beneficia de acesta. BERD va garanta pana la 65% din fiecare imprumut acordat de Raiffeisen Bank clientilor eligibili. Angajamentul BERD pentru Raiffeisen Bank ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, conform acordului semnat.

Acordul de impartire a riscurilor este conceput pentru a permite BERD sa garanteze expunerile Raiffeisen Bank fata de companiile locale.

Mark Davis, director regional BERD pentru Romania si Bulgaria a declarat: „Vrem sa ne asiguram ca firmele din Romania au acces la o gama mai diversificata de surse de finantare, potrivite nevoilor lor. Impartirea riscurilor este un instrument nou in cadrul portofoliului nostru de produse, continuand astfel sa oferim finantare care incurajeaza investitiile si cresterea economica.”

“Prin acest cadru de impartire a riscurilor semnat cu BERD, diversificam gama de produse oferite segmentului corporativ si ne mentinem angajamentul de a sprijini proiectele clientilor nostri, contribuind in acelasi timp la dezvoltarea durabila a companiilor din Romania” declară Silviu Toma, Director Executiv, Finantari Structurate si de Proiecte, la Raiffeisen Bank, inctr-un comunicat de presă.

BERD este un important investitor institutional in Romania. Pana in prezent BERD a investit 9,3 miliarde de euro in 477 de proiecte in tara, iar 77% din investitiile BERD sunt in sectorul privat.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,22 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 660 de ATM-uri, 450 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 25.600 de POS-uri.