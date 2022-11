Raiffeisen Bank lansează primul card Visa Platinum Business dedicat persoanelor juridice. Vorbim de primul card de business Platinum pe care Visa îl lansează în parteneriat cu o bancă din România, dedicat oamenilor de afaceri care călătoresc mult, își desfașoară afacerile și în străinătate, au parteneriate cu furnizori externi și au o viață activă social.

Pe lângă operațiunile uzuale – retrageri de numerar în țară sau în străinătate, operațiuni la ATM)/MFM/POS, plăți online, conversie automată în valuta țării unde e utilizat cardul, plata gratuită la comerciați etc – cardul oferă acces la LoungeKey în aeroporturi din România și din lume*, acces la platforma Air Refund (compensații de până la 600 euro în cazul în care zborul a fost anulat sau a fost refuzată îmbarcarea), programul Visa Luxury Hotel Collection**, oferte pentru shopping, restaurante, divertisment, artă și călătorii prin platforma www.visa.ro/premium, acces pentru companie pe visa.ro, dar și asigurare de călătorie.

Primii 100 de clienți Raiffeisen care vor achiziționa cardul de debit Visa Platinum Business vor beneficia de o ofertă specială în parteneriat cu TransSped și vor primi un certificat digital pentru semnătura electronică calificată, valabil 1 an.

“Ne așteptăm la o reacție foarte pozitivă din partea clienților noștri la lansarea acestui card Visa Premium pentru că beneficiile atașate sunt foarte atractive și adaptate nevoilor lor. Suntem bucuroși că Raiffeisen Bank își completează astfel oferta pentru companii și antreprenori. Cu acest card în portofel fără îndoială clienții noștri vor avea o experiență mult îmbunătățită în călătoriile lor de afaceri”, a spus Vladimir Kalinov, vicepreședinte Retail la Raiffeisen Bank.

“Prin acțiunile demarate pe piața din România, ne dorim să susținem și să încurajăm afacerile prin soluții și programe adaptate la mediul economic actual. Ne bucurăm să fim parteneri cu Raiffeisen Bank la lansarea primului card de business Visa Platinum, ca parte a strategiei de extindere a beneficiilor premium oferite de Visa pentru companii și angajații acesora “, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa România.

Raiffeisen Bank este una dintre top 5 bănci universale din România și deservește peste 2,28 milioane de clienți persoane fizice și juridice. Banca are 4600 de angajați, 300 de agenții în toata țara, 1131 de ATM-uri și MFM-uri și o rețea de 27.900 de POS-uri.

Raiffeisen Bank a intensificat, în ultimii ani, procesul de simplificare și transformare digitală. A investit în noi tehnologii, pentru a pune bazele unei infrastructuri IT sigură și flexibilă, care să răspundă nevoilor clienților săi. Banca are peste 1,15 milion de clienți digitali care folosesc aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online. Banca are in portofoliu peste 550.000 de carduri de credit si peste 2,4 carduri de dedit active.

*conform condițiilor descrise pe www.visa.ro/premium;

** mai multe informații pe www.myvisaluxuryhotels.com;