Raiffeisen Bank in parteneriat cu Rompetrol Downstream au lansat serviciul cash-back (eliberare de numerar la comerciant) in statiile Rompetrol, prin POS-urile bancii, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin acest serviciu, un client poate solicita avans numerar in limita a 200 lei, atunci cand face cumparaturi in benzinariile Rompetrol si plateste prin card, la POS Raiffeisen Bank. Pentru a putea solicita avans numerar la POS cardul trebuie sa aiba activa aceasta functionalitate de la banca emitenta. Toate cardurile emise de Raiffeisen Bank, inclusiv cele inrolate in wallet-uri cum ar fi RaiPay, au activata aceasta functionalitate.

Beneficiile acestui serviciu pentru detinatorii de carduri sunt: simplitate, rapiditate, comision 0 la retragere numerar si evitarea unui drum la bancomat, pentru extragere sume de pana la 200 lei.

Raiffeisen Bank si Rompetrol Downstream nu percep nici un comision pentru operatiunile de eliberare de numerar realizate in statiile Rompetrol. Se poate solicita cash-back doar atunci cand se face plata prin card pentru achizitia de carburant sau a unui bun/serviciu oferit in magazinul si restaurantul Hei.

Acest serviciu este disponibil la nivel national, in toate cele 158 de benzinarii Rompetrol.

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,1 milioane de clienti persoane fizice, 93.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari si medii. Peste 650.000 dintre clientii bancii folosesc aplicatiile Raiffeisen Smart Mobile, Raiffeisen Online si RaiPay. Banca are peste 4.800 de angajati si aproximativ 770 de ATM-uri, 334 de masini multifunctionale (MFM-uri) si 22.300 de POS-uri.

Rompetrol Downstream este parte a Grupului KMG International si operează în plan local o rețea de distribuție carburanți formată din 988 de puncte de comercializare (stații proprii – Rompetrol, stații Partener Rompetrol, stații Rompetrol Expres, stații mobile – baze interne de 9 și 20 metri cubi), 6 depozite (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleul Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești), peste 200 staţii GPL auto și circa 7.000 de puncte butelii.

Carburantii comercializați sunt produși de rafinăria Petromidia Năvodari – cea mai mare unitate de profil din România și una dintre cele mai moderne și complexe din regiunea Mării Negre.

Deținut de compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan – KazMunayGas, Grupul KMG International desfășoară operațiuni semnificative în sectoarele de rafinare și petrochimie, retail, trading și servicii industriale pe 12 piețe principale.