Raiffeisen Bank isi continua strategia de digitalizare si isi incurajeaza clientii, persoane fizice si juridice, sa-si faca tranzactiile sigur si rapid, prin canalele puse la dispozitie: Raiffeisen Online, Smart Mobile, ATM-uri, MFM-uri, echipamente depunere multivaluta etc. Din 17 ianuarie 2022, pentru IMM-uri si 1 februarie 2022, pentru persoane fizice aproape intreaga retea de unitati a Raiffeisen Bank va opera fara casierii. Banca va mai pastra casierii in cateva dintre unitatile sale, urmand ca doar in aceste agentii sa fie facute operatiuni cu numerar, in mod exceptional, pentru plata ratelor la credite.

Contextul pandemiei COVID-19 a accelerat multe proiecte de digitalizare si a presupus implementarea rapida a solutiilor pentru operatiuni fara numerar, nu doar in industria bancara. Solutiile digitale Raiffeisen Bank, inclusiv pentru nevoile uzuale de numerar ale clientilor, sunt accesibile prin retelele de masini ale bancii, mult mai mari numeric decat reteaua de unitati, cu disponibilitate, in mare parte, 24/7. Aceste echipamente (MFM/ATM, colectare etc) sunt mai eficiente, pentru ca permit efectuarea operatiunilor intr-un timp mult mai scurt, fata de casieriile clasice.

“Pandemia a insemnat, pe langa multe altele, si o deschidere mai mare din partea clientilor fata de solutii digitale, lucru care ne-a incurajat sa adaptam in consecinta si solutiile noastre pentru numerar, degrevand astfel agentiile de o munca repetitiva, cum e cea de casierie. Astfel, colegii nostri din unitati vor putea dedica mai mult timp interactiunilor cu valoare adaugata pentru clienti, fiind la dispozitia lor atat pentru consultanta legata de serviciile digitale ale bancii, cat si pentru produsele de creditare, de economisire sau investitii”, a spus Monica Udrescu, director Canale de Vanzare cu Interactiune Umana la Raiffeisen Bank.

Operatiunile cu numerar care se efectuau la casierie vor putea fi facute pe masini multifunctionale sau vor avea solutii alternative (Raiffeisen Online, Smart Mobile, Colectare, echipamente depunere multivaluta). Fiecare angajat al bancii va fi gata sa asiste clientii pentru a invata sa utilizeze eficient toate canalele alternative de plata (ATM/MFM, Raiffeisen Online, Smart Mobile).

BankingNews iti prezintă lista cu agentiile bancii care mai fac operatiuni cu numerar:

Ce operatiuni se pot face la un MFM Raiffeisen Bank?

Depunere si retragere de numerar in si din conturile proprii;

Depunere in contul unui tert;

Plata ratelor;

Plata facturi;

Depunere lei in contul tertilor (clienti Raiffeisen Bank);

Operatiuni de schimb valutar (euro/USD in lei);

Mini-extras de cont;

Interogare sold;

Schimbare PIN;

Deblocare PIN