Prestigioasa revistă Global Finance a anunțat premiile pentru cele mai bune bănci din regiunea Europei Centrale și de Est, iar Raiffeisen Bank a fost desemnată “Cea mai buna bancă” din România.

Directorul editorial al revistei, Joseph D. Giarraputo, a spus cu acest prilej: “Lumea financiara este in fata turbulentelor create de invazia Ucrainei de catre Rusia, iar liderii companiilor se confrunta cu mari provocari atunci cand isi aleg partenerii bancari. Aceste noi provocari vin dupa dificultatile enorme create de pandemie si necesita o atentie mult sporita in relatiile comerciale. Premiile noastre sprijina factorii de decizie din companii globale in selectarea celor mai buni parteneri financiari.”

Raiffeisen Bank este una dintre cele mai mari banci universale din Romania si deserveste 2,25 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Peste un milion dintre ei sunt clienti digitati, adica cei care folosesc aplicatiile Raiffeisen Online sau Smart Mobile. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de sucursale in tara, 1100 ATM-uri, dintre care 455 echipamente electronice de tip bancomat multifunctional (MFM-uri) si o retea de peste 25.600 POS-uri.

Raiffeisen Bank a incheiat anul 2021 cu un profit net de 788 milioane de lei (160 milioane euro). Cresterea profitului a fost de 22%, in comparatie cu anul anterior si s-a bazat pe avansul puternic al activitatii de creditare, atentia sporita acordata costurilor operationale si un profil de risc semnificativ imbunatatit al clientilor bancii. Vom ramane acelasi partener de incredere pentru clientii nostri, atat in vremuri bune, cat si in perioade cu provocari si incertitudine.