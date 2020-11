Ziua Națională, 1 Decembrie, va fi marcată în platforma culturală Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (https://art.raiffeisen.ro) printr-un concurs foto care propune o privire subiectivă asupra României frumoase, precum și prin prezentarea proiectul Via Transilvanica – o idee care a devenit o soluție ce unește concret și simbolic România, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

”Ziua Națională este cel mai bun prilej să vorbim despre România frumoasă și despre importanța și oportunitatea unui proiect care ne unește – Via Transilvanica. Găzduim pe platforma culturală Raiffeisen Art Proiect discuții online și filme despre bogăția patrimoniului natural și cultural al României. Deschidem o pagină în platformă unde vom găsi fotografiile încărcate pe Instagram cu #ZiDeRomania de la toți oamenii care vor să ne arate cum este România lor frumoasă. Strângem, astfel, virtual o colecție originală de fotografii de re-descoperire a României și de re-valorizare a imensei bogății a patrimoniului său cultural, natural și istoric”, spune Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank România.

Grupate sub hashtag #ZiDeRomania, în platforma Raiffeisen Art Proiect vor fi găzduite mai multe proiecte dedicate Zilei Naționale a României:

28 noiembrie – 2 decembrie 2020: Concurs foto cu premii #ZiDeRomania, deschis tuturor celor care vor să împărtășească modul în care văd ei România frumoasă, realizat în parteneriat cu Cronicari Digitali

1 Decembrie 2020 (ora 19:00): Dialog live despre Via Transilvanica, avându-i ca invitați pe Alin și Tiberiu Ușeriu, Cristian Sporiș și Adrian Mihălțianu, urmată de vizionarea pe platforma art.raiffeisen.ro a primului documentar despre Via Transilvanica

2-4 decembrie 2020: Serie de documentare despre România, care îi dezvăluie frumusețea și bogatul patrimoniu natural, cultural și gastronomic, realizate în parteneriat cu Itinerama Travel Film Festival

11 decembrie 2020 (ora 19:00): Dialog live cu membrii juriului concursului foto #ZiDeRomania despre cum au văzut participanții România lor frumoasă și anunțarea celor patru câștigători.

Concursul foto va fi lansat pe 28 noiembrie 2020 și îi invită pe toți cei care doresc să împărtășească viziunea lor despre România frumoasă să încarce fotografii sub hashtag #ZiDeRomania pe Instagram, însoțite de o scurtă descriere care să argumenteze povestea vizuală pentru privitori (detalii tehnice și regulamentul concursului sunt accesibile aici). Fotografiile vor fi regrupate zilnic într-o pagină dedicată în secțiunea Explorator din platforma online Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală. Fotografiile vor putea fi înscrise în concurs până pe data de 2 decembrie 2020. Un juriu format dintr-un muntean – Vlad Eftenie (arhitect și fotograf), un moldovean – Sorin Onișor (fotograf) și un transilvănean – Jeno Major (fotograf), alături de Steven van Groningen (bucovinean prin alianță și pasionat de fotografie) din partea Raiffeisen Bank – vor decide care vor fi cele trei fotografii și povești despre România frumoasă care vor câștiga cele trei premii. Acestora li se va adăuga premiul publicului, acordat fotografiei care va acumula cel mai mare număr de like-uri până pe data de 9 decembrie. Premiile vor consta în vouchere e-Mag în valoare de 500 de lei fiecare. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unui chat live, vineri, 11 decembrie, de la ora 19.00, găzduit în secțiunea Conversații din platforma Raiffeisen Art Proiect. Juriul va face, cu acest prilej, pe baza fotografiilor încărcate în platformă, o analiză a modului în care percep participanții România lor frumoasă.

”Anul acesta, așa special cum este, ne-a readaptat călătoriile și descoperirile. Și ne-a readus pe toți către și înspre țară. Știam că este frumoasă, dar în 2020 am redescoperit-o mai mulți. Prin competiția din Instagram, #ZiDeRomania, Cronicarii Digitali, alături de Raiffeisen Art Project, doresc să aniverseze altfel ziua națională și să dea glas vizual experiențelor personale prin care pasionații de fotografie au regăsit România încăpățânată în a fi încă uluitoare, senzațională, spectaculoasă. Ea merită atenția noastră zilnică, iar prin galeria foto generată de comunitate încercăm să setăm o bornă de „așa cum trebuie” la care să ne raportăm tot anul. Vă invităm pe toți să o priviți prin ochii creatorilor de conținut pe pagina dedicată din platforma art.raiffeisen.ro, în perioada 28 noiembrie -11 decembrie 2020!”, punctează Silvia Teodorescu, din partea Cronicarilor Digitali, parteneri ai concursului de fotografie #ZiDeRomania.

În data de marți, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, platforma Raiffeisen Art Proiect va găzdui un dialog online, începând cu ora 19.00, în secțiunea Conversații. Tema discuției va consta în prezentarea proiectului Via Transilvanica, un demers extrem de ambițios lansat de Asociația Tășuleasa Social în parteneriat cu Raiffeisen Bank, constând într-un traseu de 1.000 de kilometri care unește România de la Drobeta Turnu-Severin până în Bucovina. Proiectul a fost inițiat în anul 2018 și implică marcarea și amenajarea unui traseu turistic care străbate ca o diagonală 10 județe (Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud și Suceava) și care are ca scop să pună în valoare bogățiile culturale, etnice, istorice și naturale ale României. Via Transilvanica este destinată tuturor iubitorilor de drumeție, natură și sport, care vor putea să o străbată tot acest traseu la pas, cu bicicleta sau călare.

Invitații dialogului online de marți, 1 Decembrie 2020 vor fi: frații Alin și Tiberiu Ușeriu – din partea Tășuleasa Social, inițiatorii proiectului, care vor vorbi despre geneza Via Transilvanica și ce planuri de viitor există, Cristian Sporiș – vicepreședinte Raiffeisen Bank și susținător activ al proiectului, care a devenit un veritabil ”ambasador” al ideii și Adrian Mihălțianu – jurnalist care va vorbi despre oportunitatea unui astfel de proiect în România acum și despre valorificarea patrimoniului natural și cultural ca brand de țară pentru propriii cetățeni și pentru străini deopotrivă.

Dialogul online va fi urmat de vizionarea primul documentar despre Via Transilvanica, produs de Asociația Tășuleasa Social în 2020, pe platforma art.raiffeisen.ro. La final, va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia audiența este invitată să intre în dialog cu vorbitorii.

Seria de acțiuni dedicate marcării Zilei Naționale în platforma Raiffeisen Art Proiect se încheie cu un grupaj de documentare despre România, care vor fi publicate între 2 și 4 decembrie 2020 în secțiunea Explorator din platforma Raiffeisen Art Proiect. Filmele dezvăluie curioșilor o privire subiectivă despre România frumoasă, savuroasă și bogată.

Documentarele sunt oferite publicului printr-un parteneriat cu Itinerama Travel Film Festival – platforma de proiecte culturale dedicată promovării patrimoniului cultural material, imaterial și natural al României. Filmele care permit descoperirea României frumoase și savuroase în Stagiunea Virtuală cu prilejul Zilei Naționale sunt:

Țara Făgărașului la București (România, 2020) – cu capitolele:

Natura în farfurie – în 4 episoade: Dana, Scoicile, Ciupercile, Plantele

Partizanii – în 3 episoade: Rezistența, Fotografia, Câmpul

Iconarii – în 3 episoade: Ciuma, Glaja, Atelierele

Acești oameni minunați și mesele lor umblătoare – un basm culinar modern (România, 2019)

Explorator în Bărăgan (România 2020): Popina Bordușani, Orașul de Floci, Biserica de la Ivănești

Platforma online Raiffeisen Art Proiect-Stagiunea Virtuală a fost lansată la începutul lunii iunie 2020, cu intenția de a crea un hub cultural online, unde legătura dintre artiști și public să poată continua, în pofida distanțării fizice și a restricțiilor impuse de pandemie. 65 de proiecte culturale au fost lansate pe platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (https://art.raiffeisen.ro/) până în prezent, în cele patru secțiuni – Teatru, Muzică, Explorator și Conversații, care au acumulat peste 100.000 de vizualizări, spectatorii virtuali provenind din România și din alte 10 țări din întreaga lume, printre care SUA, Germania, Olanda, Danemarca, Finlanda, Austria și Franța.

Raiffeisen Bank se implică de peste 20 de ani în sprijinirea artei și culturii românești, considerând că trebuie să-și aducă aportul la dezvoltarea României și în acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din România și a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite să deschidă cât mai multe căi de dialog între public și artiști. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales să fie partener de tradiție al unor importante manifestări culturale românești: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, Festivalul Internațional de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale și turnee cu Teatrul Act și Asociația Goong. Raiffeisen Bank susține, de asemenea, proiecte care promovează patrimoniul cultural al României, printre care Via Transilvanica și Cronicarii Digitali.