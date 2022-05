Raiffeisen Bank a majorat dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoane fizice. Majorarea de dobanda (intre 0.50%-2% pe an) vine ca o actiune fireasca si responsabila care are ca scop reducerea impactului negativ, indus de inflatia in crestere, asupra disponibilitatilor clientilor nostri, precieaza banca.

Majorarea, intre 0,5% si 2%, se aplica la toate produsele de economisire, in lei, dedicate persoanelor fizice, din oferta curenta a bancii

Majorarea cea mai mare s-a aplicat la depozitele pe termen de 12 luni cu o crestere de 2%, fata de dobanda initiala, in prezent bonificand o dobanda de 4% pe an. Cea mai inalta dobanda in lei platita de Raiffeisen Bank este de 4.25% pe an, pentru depozitele cu scadenta de 2 ani.

Clientii pot opta pentru Flexidepozit, depozit la termen de 6 luni, produs care permite alimentari ulterioare multiple si, de asemenea, permite si o retragere partiala, in caz de nevoie.

Contul de economii Super Acces Plus in lei vine si el cu o dobanda avantajoasa de 1% pe an si fara comisioane de deschidere, administrare sau inchidere.

Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibila 100% in aplicatiile digitale Raiffeisen Smart Mobile si Raiffeisen Online.

Detalii suplimentare despre oferta de economisire găsești AICI