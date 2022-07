Raiffeisen Bank a reintrodus maturitatea de 3 luni in oferta curenta de depozite si a crescut semnificativ dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoane fizice. Cea mai mare dobanda, in lei, platita de Raiffeisen Bank este de 7% pe an, pentru depozitele in lei, cu scadenta de 2 ani. Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibila 100% in aplicatiile digitale Raiffeisen Smart Mobile si Raiffeisen Online.

“Continuam actiunile noastre de consiliere si incurajare a clientilor pentru a-si crea o rezerva financiara sanatoasa, sa-si imbunatateasca obiceiurile de a economisi pe termen scurt, mediu sau lung, in functie de planurile lor. Din acest motiv, am reintrodus in oferta noastra si depozitele in lei pe 3 luni, cu o dobanda de 5,50% pe an. Prin adaptarea rapida a ofertei noastre de depozite, ne-am propus sa reducem impactul negativ pe care il are inflatia in crestere asupra disponibilitatilor clientilor nostri.” a declarat Catalin Munteanu, director executiv Aria Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank isi sustine clientii cu o oferta diversificata, cu solutii si produse de economisire sau investitii potrivite, in functie de nevoile, obiectivele financiare si stilul de viata al fiecaruia.

Iata mai jos produsele de economisire si dobanzile oferite de Raiffeisen Bank in prezent:

Pe langa depozitele standard, pe termen de 3, 12 si 24 luni clientii pot opta si pentru Flexidepozit – depozit la termen de 6 luni, produs care permite alimentari ulterioare multiple si, de asemenea, permite si o retragere partiala, in caz de nevoie.

Contul de economii Super Acces Plus in lei are o dobanda de 2% pe an, fara comisioane de deschidere, administrare sau inchidere.