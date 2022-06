Raiffeisen Bank majoreaza dobanzile la produsele de economisire in lei pentru IMM-uri la 3.75% pe an, dobanda la depozitele pe 1 luna si 4% pe an, la depozitele pe 3 luni.

Prin majorarea dobanzilor la depozite, Raiffeisen Bank isi propune sa se mentina in topul preferintelor clientilor sai, atat persoane fizice cat si juridice, cu oferte atractive si avantajoase.

Noile dobanzi la depozitele Raiffeisen Bank pentru IMM-uri, disponibile exclusiv prin Raiffeisen Online sunt:

➡️ depozit pe 1 luna: 3.75% (de la 1.25%)

➡️ depozit pe 3 luni: 4.00% (de la 1.75%)

Recent, banca a majorat dobanzile pentru produsele de economisire in lei destinate persoanelor fizice. Cea mai inalta dobanda, in lei, platita de Raiffeisen Bank este de 6.00% pe an, pentru depozitele cu scadenta de 2 ani.

Pe langa depozitele standard, pe termen de 12 si 24 luni, produse ce bonifica dobanzi atractive, clientii pot opta si pentru Flexidepozit – depozit la termen de 6 luni, produs care permite alimentari ulterioare multiple si, de asemenea, permite si o retragere partiala, in caz de nevoie.

Oferta de produse economisire e completata de contul de economii Super Acces Plus in lei, fara comisioane de deschidere, administrare sau inchidere.

Raiffeisen Bank oferă dobânzi de 6.00% pe an pentru depozitele cu scadență de 2 ani. Cătălin Munteanu: Continuăm consilierea și încurajarea clienților să-și creeze o rezervă financiară sănătoasă și să economisească pentru planurile pe termen scurt și mediu