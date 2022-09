Contul de economii Super Acces Plus în lei este oferit de bancă cu o dobândă semnificativ mai avantajoasă de 3% pe an, fără comisioane de deschidere, administrare sau închidere. Super Access Plus nu are limită de sumă la alimentări sau transferuri, deținătorul având acces oricând la banii săi.

Pentru un caștig suplimentar clienții pot alege depozitele la termen de 3, 6, 12 si 24 luni. Depozitul la termen de 3 luni vine cu dobândă atractivă de 6% pe an, iar depozitul pe termen de 6 luni – Flexidepozit, produs care permite alimentari ulterioare multiple, dar și o retragere parțială, în caz de nevoie, vine cu o dobândă de 6,25% pe an.

Andra Ion: Prin aceste măsuri succesive de creștere a dobânzilor la depozite reducem impactul negativ, indus de inflație și de creșterea prețurilor

“Când oamenii fac un pas și economisesc au un sentiment de siguranță, liniște și încredere, iar pe măsură ce încep să acumuleze sumele economiste, simt că au și un control mai bun asupra viitorului lor. Raiffeisen Bank continuă acțiunile de consiliere si încurajare a clienților în a-și crea un fond de urgență*, de a economisi constant pentru planurile lor pe termen mediu sau lung, ca parte a strategiei noastre de a fi cei mai buni consultanți pentru nevoile lor financiare. Prin aceste măsuri succesive de creștere a dobânzilor la depozite reducem impactul negativ, indus de inflație și de creșterea prețurilor” a spus Andra Ion, director Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank.

Banca își susține clienții cu o oferte diversificate. Cea mai mare dobândă în lei, plătită de Raiffeisen Bank este de 7% pe an, pentru depozitele cu scadența la 2 ani.

Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibilă 100% în aplicațiile digitale Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online.

Clienții au posibilitatea de a-și diversifica portofoliul prin adăugarea unei componente investiționale (SmartInvest sau plăți recurente în fondul Ron Flexi) ce poate aduce un plus de randament, pe termen mediu și lung, în condițiile menținerii unui nivel de risc scăzut al investiției, datorită subscrierilor recurente.

