Raiffeisen Bank și-a actualizat oferta de economisire în valută, pentru clienți persoane fizice, venind cu dobânzi de până la 0,5% pe an la depozitele la termen în euro și de până la 2 % pe an la depozitele la termen în USD.

Odată cu această creștere a dobâzilor în valută a fost activat Contul de economii Super Acces Plus în euro și dolari, fără comisioane pentru deschidere, administrare sau închidere. Super Acces Plus nu are limită de sumă la alimentări sau transferuri, deținătorul având acces oricând la bani. Pentru a da tuturor clienților posibilitatea de a-și crea un fond de urgență și de a-și diversifica portofoliul de economisire, suma minimă pentru deschiderea unui depozit la termen în valută a fost diminuată de la 500 EUR/USD la 200 EUR/USD.

Andra Ion: Se reduce impactul negativ indus de inflație și de creșterea prețurilor

“Raiffeisen Bank continuă acțiunile de planificare financiară și sprijinire a clienților pentru a-și crea un fond de urgenta* și de a economisi constant pentru planurile pe termen mediu și lung, ca parte a strategiei noastre de a fi cei mai buni consilieri pentru clienții noștri și pentru nevoile lor financiare. Prin aceste măsuri succesive de creștere a dobânzilor la depozite, atât pentru economiile în lei cât și pentru cele în valută, se reduce impactul negativ indus de inflație și de creșterea prețurilor” declară Andra Ion, Director Planificare Financiară Personală în cadrul Raiffeisen Bank.

*Fondul de urgență este o sumă de bani reprezentând între 3 și 6 salarii/venituri lunare, economisită pentru a acoperi cheltuieli neprevăzute (o problemă de sănătate care necesită investigații costisitoare, o reparație majoră a locuinței sau a autoturismului, pierderea locului de muncă etc);

Raiffeisen Bank își susține clienții cu o ofertă diversificată, cu soluții și produse de economisire sau investiții potrivite, în funcție de nevoile, obiectivele financiare și stilul de viață al fiecăruia.

Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibilă 100% online, în aplicațiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online.

Clienții au posibilitatea să-și diversifice economiile investind regulat cu ajutorul SmartInvest sau prin plăti recurente în fondurile de investiții Ron Flexi, Ron Plus, Euro Plus sau Dolar Plus. Aceaste componente investiționale pot fi o soluție pentru clienți pe termen mediu și lung, aducând randamente potențial superioare depozitelor la termen.

