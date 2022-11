Raiffeisen Bank si-a actualizat oferta de economisire lei si valuta, pentru clienti persoane fizice, oferind dobanzi de pana la 7,50% pe an la depozitele la termen in lei, de pana la 1,50% pe an pentru depozitele la termen in euro si de pana la 2,50% pe an la depozitele la termen in USD.

Pe langa depozitele standard, pe termen de 3, 12 si 24 luni in lei si 3, 6 si 12 luni in valuta, produse ce bonifica dobanzi atractive, clientii pot opta si pentru Flexidepozit – depozit la termen de 6 luni in lei, produs ce bonifica o dobanda de 7.00% pe an si care permite alimentari ulterioare multiple, dar si o retragere partiala, in caz de nevoie.

Oferta de economisire este completata de Contul de economii Super Acces Plus disponibil atat in lei cat si in valuta, pentru lei bonificand o dobanda diferentiata pe transe valorice, incepand cu 3% pe an, pana la 4% pe an, fara comisioane de deschidere, administrare sau inchidere.

Andra Ion: Ne concentram eforturile in zona de planificare financiara personala

“Raiffeisen Bank a adoptat masuri de cresteri succesive a dobanzilor la produsele de economisire in lei si in valuta, cu scopul de a-si sustine clientii prin reducerea impactului negativ adus de inflatia in crestere. Ne dorim sa fim cei mai buni consilieri pentru clientii nostri, avand mereu in vedere nevoile si stabilitatea lor financiara. Asadar, ne concentram eforturile in zona de planificare financiara personala, sprijnindu-ne clientii sa-si creeze un fond de urgenta*, dar si in demersul lor de economisire constanta, pentru obiective pe termen mediu si lung.” a spus Andra Ion, Director Planificare Financiara Personala in cadrul Raiffeisen Bank.

Banca reamintește că debitorii au posibilitatea sa-si diversifice economiile investind regulat cu ajutorul SmartInvest sau prin plati recurente in fondurile de investitii Ron Flexi, Ron Plus, Euro Plus sau Dolar Plus. Aceaste componente investiționale pot fi o solutie pentru clienti pe termen mediu si lung, aducand randamente potential superioare depozitelor la termen.