Raiffeisen Bank listeaza vineri, 24 iunie, o noua emisiune de obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in valoare de 525 milioane de lei. Obligatiunile, care se vor tranzactiona sub simbolul bursier RBRO27 reprezinta a treia emisiune de obligatiuni verzi pe care Raiffeisen Bank o listeaza la BVB, dupa cele 2 emisiuni din 2021, valoarea totala a celor 3 emisiuni listate depasind 2 miliarde de lei.

Obligatiunile verzi de tip senior nepreferentiale care vor intra la tranzactionare pe 24 iunie au o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 8,927 % pe an. Raiffeisen Bank a emis si vandut catre 13 obligatari, persoane juridice un numar de 1.000 de obligatiuni corporative cu o valoare nominala de 525.000 lei.

„Prin aceasta a treia emisiune de obligatiuni verzi dovedim ca angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere este unul de durata si consistent. Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru toate emisiunile noastre de obligatiuni verzi, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol tot mai important in deciziile de alocare a capitalului de catre investitorii institutionali.”, a spus Romulus Mircea, Director Executiv Managemeleintul Activelor si Pasivelor, Raiffeisen Bank.

Bursa, principalul canal de finanțare pentru investitiile verzi in Romania

„Orientarea spre investitii in proiecte sustenabile capata o insemnatate deosebita in contextul care domina peisajul pietelor de capital de ceva timp, marcat de integrarea criteriilor ESG in deciziile de alocare a capitalului de catre investitori. Suntem incantati ca Raiffeisen Bank, unul dintre jucatorii cheie in domeniul bancar din Romania va lista a treia sa emisiune de obligatiuni verzi la Bursa de Valori Bucuresti, dovedind astfel ca bursa poate si trebuie sa devina principalul canal de finantare pentru investitiile verzi in Romania”, a spus Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni care intra astazi la tranzactionare este a patra emisiune a Raiffeisen Bank, valoarea totala a obligatiunilor bancii disponibile la tranzactionare fiind de peste 2,6 miliarde de lei.