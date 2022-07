Incep inscrierile pentru editia a doua a GreenFields Academy, program special conceput pentru agricultura sustenabila. Pe parcursul acestuia, fermierii vor avea acces la bune practici, tehnologii inovatoare si vor face schimb de experienta, alaturi de profesionisti locali si internationali ai companiilor si asociatiilor din agricultura, intrand in contact cu practicile fermelor performante din Romania.

Scopul programului este sa contribuie la dezvoltarea unui cadru adecvat practicarii durabile a agriculturii, prin conservarea apei, imbunatatirea calitatii solului prin lucari minime, exploatarea covoarelor vegetale si a culturilor verzi de acoperire, reducerea cantitatii de inputuri aplicate la hectar, agricultura circulara, conservarea resurselor si a biodiversitatii, sechestrarea carbonului in sol, utilizarea agriculturii digitale si a celei de precizie – toate acestea tinand cont de indicatorii de profitabilitate ai fermelor.

“Sustenabilitatea este un domeniu care face parte din viata noastra de zi cu zi. Suntem incantati sa anuntam organizarea celei de-a doua editii a programului, deschizand portile unei noi promotii de fermieri care se vor alatura celor care practica deja agricultura conservativa si regenerativa. Anul acesta avem in plan sa selectam ferme care inoveaza si care contribuie la dezvoltarea sustenabila a agriculturii, punandu-le la dispozitie o curricula tehnica non-comerciala bogata, axata pe accesul la experientele din camp si tehnologii de ultima ora”, a declarat Laurentiu Asimionesei, reprezentant al companiei AMAZAG, fondator al GreenFields Academy.

GreenFields Academy – cursuri gratuite pentru 20 de fermieri, timp de 8 luni de zile

GreenFields Academy va include o grupa de 20 de fermieri selectati din toate zonele Romaniei, care pentru 8 luni de zile vor lua parte gratuit la program. Curricula cursului consta intr-un mix de predare online si reuniuni tehnice organizate in camp si este formata prin integrarea informatiilor provenite direct de la specialistii locali si internationali ai companiilor si fermelor partenere, cu cele furnizate de Patrick Valmary, consultant in agricultura integrata durabila si partener al proiectului.

„Suntem incantati de experienta editiei precedente a programului, lucru care ne motiveaza sa dezvoltam si sa imbogatim si mai mult planul de invatare pentru noua generatie de fermieri participanti. Greenfields Academy este o initiativa unica pentru agricultura romaneasca, prin care fermierii nostri se pot adapta mai bine noilor conditii de clima si rentabilitate. Ne bucuram sa fim parteneri in acest program si sa contribuim la practicarea sustenabila a agriculturii.” a declarat Raluca Nicolescu, director IMM la Raiffeisen Bank.

Inscrierile in program au inceput si se desfasoara in perioada 30 iunie – 5 august. Fermierii o pot face direct pe site-ul programului (www.greenfields.ro), unde pot consulta si detaliile de desfasurare ale programului, criteriile de eligibilitate si cele de admitere.

Raiffeisen Bank Romania in parteneriat cu Syngenta, RWA Agro, IPSO Agricultura, Yara Romania, Patrick Valmary Consult si AMAZAG, cu sprijinul Alisa Farming, Grup Serban, AIDER si APPR sunt cei care au pus bazele acestui program si il dezvolta an de aa.

Despre AMAZAG

Amazag este o platforma de agricultura, cu ajutorul careia toti cei care produc sau pun in valoare mancarea, de la ferma la farfurie, pot performa mai bine. AMAZAG reuneste o serie de proiecte educative si educationale dedicate industriei agri, precum Atelierele Amazag, MBAG (Management si Business in Agricultura), GreenFields Academy sau MEET THE FOOD.