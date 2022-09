Raiffeisen Bank finanteaza 10 proiecte de educatie non-formala cu o suma totala nerambursabila de 500.000 lei, in concursul de granturi Raiffeisen Comunitati, destinat scolilor publice din Romania si ONG-urilor. Intre proiectele castigatoare se afla un program de educatie pentru biodiversitate si sustenabilitate, un proiect de pregatire profesionala pentru tineri institutionalizati din judetul Gorj si un proiect de educatie pentru diversitate si incluziune destinat liceenilor.

Programul Raiffeisen Comunitati înseamnă finanțări totale de un milion de euro pentru 150 de proiecte implementate în întreaga țară

Raiffeisen Comunitati este un concurs de granturi pentru proiecte de educatie derulate de ONG-uri sau institutii de invatamant, dezvoltat de Raiffeisen Bank Romania care a ajuns la a XII-a editie. In fiecare an, programul acorda granturi in valoare totala de 500.000 lei pentru proiecte de educatie non-formala care pot schimba viitorul comunitatilor in care traim. Proiectele isi propun sa vina in completarea educatiei de la scoala si, in unele cazuri, abordeaza subiecte care nu sunt cuprinse in curricula din scolile noastre.

Cele 10 proiecte castigatoare vor fi implementate de doua scoli publice si opt organizatii neguvernamentale in urmatoarele 12 luni, cu ajutorul finantarii obtinute prin programul Raiffeisen Comunitati:

• Asociația Cu Alte Cuvinte: Teen Action for Inclusion (proiect de educație civică)

• Școala Gimnazială Crizbav: Succes Avem Noi, Sansa de Apoi (proiect de educație profesională)

• Asociația pentru Formare: Primii pasi in circuit… electric, pentru viitori electricieni (proiect de educație profesională)

• Fundația WorldSkills Romania – Educatie despre Biodiversitate in spatii urbane (proiect de educație civică)

• Liceul Tehnologic economic Nicolae Iorga, Pașcani, Iași – Start spre succes prin firmele de exercițiu (proiect de educație antreprenorială)

• Asociația Inimi de Gorjeni: Sanse pe piata fortei de munca pentru tinerii institutionalizati si din medii defavorizate (proiect de educație profesională)

• Asociația The Story of Autism: Școli deschise (proiect de educație civică)

• Asociația The Da Vinci System: EcoLab (proiect de educație civică)

• Asociația De-a Arhitectura – My School Can Be Cool Asociația (proiect de educație civică)

• Asociația Breasla Actorilor: FTA – Film and Theater Academy (proiect de educație profesională)

In plus fata de granturile cu care vor implementa proiectele, organizatiile finaliste vor intra intr-un program personalizat de mentorat si dezvoltare organizationala, dezvoltat de Raiffisen Bank impreuna cu partenerii de la Asociatia pentru Relatii Comunitare. In cadrul programului, organizatiile vor urma cursuri si ateliere pe teme de interes, menite sa ii ajute sa isi mareasca capacitatea organizationala, sa atraga noi fonduri si parteneri, pentru a-si continua proiectul si dupa incheierea finantarii Raiffeisen Bank.

In 2022 s-au inscris 123 de proiecte de educatie

In aceasta editie Raiffeisen Comunitati au fost inscrise 123 de proiecte de educatie, care au urmat un proces de jurizare in doua etape. Prima etapa a insemnat ca peste 90 de angajati Raiffeisen Bank (pe baza de voluntariat) au evaluat toate proiectele inscrise. Dupa aceasta etapa de jurizare, cele mai bune 20 de proiecte au intrat in ultima runda de evaluare.

Un juriu independent extern a ales castigatorii granturilor in valoare totala de 500.000 lei, pe baza interviurilor cu reprezentantii organizatiilor finaliste. Juriul independent a fost format din specialisti in evaluare si implementare de proiecte comunitare, reprezentanti ai Junior Achievement Romania, United Way Romania sau Asociatia pentru Relatii Comunitare.