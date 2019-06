Raiffeisen Bank il numeste pe George Mucibabici Jr. la conducerea departamentului de Investment Banking. Mirela Ionescu, cea care a condus din 2005 aceasta activitate, va ramane in echipa si isi va imparti timpul intre investment banking si dezvoltarea altor proiecte, se arată într-un comunicat de presă.

George se va alatura echipei Raiffeisen Bank si va prelua functia de sef al Departamentului de Investment Banking de indata ce va obtine autorizarea din partea BNR si va fi notificata schimbarea la Autoritatea de Supraveghere Financiara.

George Mucibabici Jr a fost expert in cadrul Directiei Relatii Internationale la Banca Nationala a Romaniei, iar inainte de aceasta pozitie, a fost angajat sase ani la Seale& Associates, o firma de investment banking si consultanta strategica in Washington, D.C., Statele Unite.

“Consideram ca experienta internationala pe care o are George in proiecte de fuziuni si achiztii (M&A) este un plus pentru piata romaneasca, unde estimam ca exista oportunitati de circa 100 de tranzactii de M&A anul acesta. Dat fiind stadiul de dezvoltare al economiei romanesti, multi antreprenori locali care si-au crescut afacerea de-a lungul timpului sunt acum preocupati sa treaca la o noua etapa de dezvoltare, acest lucru fiind realizabil fie prin achizitia unei companii locale, fie prin fuziunea cu alte companii din regiune sau prin listarea la Bursa de Valori Bucuresti sau pe alte burse. Noi ii putem ajuta pe acesti antreprenori in toate aceste demersuri.” a spus James Stewart, vicepresedinte Raiffeisen Bank.

In ultimii 15 ani, Raiffeisen Bank a ocupat constant o pozitie de top in randul bancilor de investitii din Romania, incheind cu succes majoritatea tranzactiilor importante de pe piata de capital: IPO/SPO (Purcari, Sphera, Digi, MedLife, Electrica, Romgaz, Fondul Proprietatea, TeraPlast, Transgaz, Transelectrica), diverse plasamente private, emisiuni de obligatiuni municipale si corporative (Municipiul Bucuresti, Raiffeisen Bank, NEPI, RCS-RDS), precum si multiple mandate de M&A (Brikston, Star Storage, Alisa Farming, Delaco, Continental Hotels).