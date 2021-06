Raiffeisen Bank a plasat vineri cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative in lei a unui emitent din Romania, fiind a doua emisiune de obligatiuni verzi a bancii si prima serie de obligatiuni senior nepreferientale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Emisiunea de obligatiuni a fost adresata catre investitori institutionali si a atras peste 1,2 miliarde lei pe o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3,793%, care se situeaza la aproximativ 0,8 p.p peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate.

Cu o cerere totala de 1,35 miliarde lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,35 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat. Obligatiunile urmeaza a fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre Banca Nationala a Romaniei.

“Prin cea de-a doua emisiune de obligatiuni verzi din piata locala, reconfirmam angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare in scopuri sustenabile si de a integra aspectele sociale si de mediu in gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresiva a portofoliului nostru de credite” a spus Steven van Groningen, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank.

“Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligatiuni vor fi directionate in proiecte verzi care respecta criteriile de eligibilitate definite in Cadrul pentru Obligatiuni Verzi al bancii.” a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilantului si Portofoliului la Raiffeisen Bank. “Vorbim de investitii in dezvoltarea si renovarea fondului de cladiri verzi, energie regenerabila, cresterea eficientei energetice, ecologizarea transportului si nu in ultimul rand agricultura sustenabila. De asemenea, obligatiunile urmeaza sa consolideze baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, creand premizele pentru o dezvoltare durabila a portofoliului nostru de active verzi”, a mai adaugat Romulus Mircea.

“Investitorii au confirmat astazi ca investitiile in format verde sunt apreciate si exista dorinta de a finanta emitentii care si-au luat angajamentul de a investi in proiecte sustenabile. Este o realizare importanta, nu doar pentru banca, dar si pentru intreaga piata de capital locala”, a spus Cristian Adascalita, responsabil de clientii institutionali, Vanzari Piete de Capital la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.800 de angajati, 330 de agentii in toata tara, 720 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.500 de POS-uri.