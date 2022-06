Raiffeisen Bank a plasat cu succes o noua emisiune de obligatiuni corporative in lei, fiind a treia emisiune de obligatiuni verzi a bancii si a doua serie de obligatiuni senior nepreferentiale. Emisiunea de obligatiuni a fost adresata catre investitori institutionali si a atras 525 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situeaza la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate. Cu o cerere totala de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,85 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat. Obligatiunile urmeaza a fi listate dual pe bursa din Luxembourg (LuxSE) si Bucuresti (BVB) si vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre Banca Nationala a Romaniei.

“Prin aceasta noua emisiune de obligatiuni, reconfirmam angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pietei de capital locale si de a mobiliza resursele financiare catre investitii sustenabile care sa asigure tranzitia Romaniei catre o economie durabila si decarbonizata. De asemenea, ne bucura interesul manifestat de catre investitorii institutionali pentru obligatiunile verzi, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol tot mai important in procesul decizional de alocare a capitalului” a spus Mihail Ion, CFO si vicepresedinte la Raiffeisen Bank.

“Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligatiuni vor fi directionate in proiecte verzi care respecta criteriile de eligibilitate definite in noul Cadru pentru Obligatiuni Sustenabile lansat de banca in luna aprilie a acestui an. Pe langa finantarile de cladiri verzi, care pana in prezent au constituit cea mai mare parte din portofoliul nostru de credite verzi, pentru viitor ne asteptam la o dezvoltare mai accelerata a finantarilor in zona de energie regenerabila, agricultura sustenabila si economie circulara” a declarat Romulus Mircea, director executiv Managementul Activelor si Pasivelor la Raiffeisen Bank.

Prin emisiunea de obligatiuni senior nepreferentiale, banca isi consolideaza baza de fonduri proprii si datorii eligibile in linie cu cerintele regulatorii, creand astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabila a activitatii de creditare. Directiva europeana privind redresarea si rezolutia bancara (BRRD I si II), transpusa in legislatia locala prin legea 312/2015 cu actualizarile si modificarile ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor institutiilor de credit din Uniunea Europeana a unei rezerve financiare suplimentara fondurilor proprii, in principal sub forma unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la cresterea stabilitatii financiare a sistemului bancar si o protectie sporita a deponentilor.