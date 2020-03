In aceasta perioada, Raiffeisen Bank este alaturi de clienti, angajati, parteneri si furnizori cu solutii care sa ii sprijine in situatia provocata de pandemia COVID 19.

Potrivit băncii, eforturile sunt directionate catre angajati si clienti prin masuri care sa asigure protectia lor, masuri de igiena si limitarea raspandirii infectiilor, dar si de deservire in conditii bune a clientilor.

Iata principalele masuri, pe termen scurt, pe care banca le-a luat, urmand sa-si adapteze solutiile in functie de evolutia situatiei.

Pentru clienti:

Clientii nostri sunt rugati sa opteze pentru utilizarea aplicatiilor de mobile si online banking in aceasta perioada si sa nu faca vizite in agentii decat daca este strict necesar si cu respectarea regulilor publicate de autoritati privind distanta fata de alte persoane, precum si numarul de persoane care sa se afle intr-o incapere.

Clientii persoane fizice ai bancii care au credite in derulare au, majoritatea, posibilitatea prevazuta deja in contracte, de a opta pentru o amanare de pana la 3 luni la plata ratelor. In acelasi timp, pentru clientii care nu au o astfel de optiune, dar au dificultati temporare la plata ratelor, vom gasi solutii individualizate. Ambele categorii de clienti sunt rugate sa sune la 0800800555 (de luni pana vineri intre 9.00-20.00).

Colegii nostri din zonele de Corporate si IMM discuta cu clientii perosane juridice sa inteleaga care este situatia si sa gasim impreuna solutii pentru sustinerea activitatii acestora, cu prioritate a companiilor din industriile cele mai afectate pe termen scurt. In plus, banca acorda pentru clientii sai, persoane juridice, comision 0 pentru platile la POS-uri pana la 30 aprilie, pentru a incuraja platile electronice la comercianti, dat fiind ca numerarul poate avea un risc mai ridicat de contaminare.

Banca va discuta cu partenerii si furnizorii sai pentru a reduce termenele de plata a produselor si serviciilor livrate, tot in ideea de a-i ajuta in aceasta perioada.

Pentru angajati:

Angajatii din Administratia Centrala sau agentii care sunt intr-una dintre categoriile de risc precizate de autoritatile medicale fie lucreaza de acasa, daca este posibil, sau nu lucreaza, pentru ca ne dorim sa ii protejam. Materiale sanitare au fost distribuite in toate unitatile si cladirile bancii, de asemenea materiale de protectie pentru personalul care lucreaza cu publicul.

A fost schimbat deocamdata programul in 11 agentii ale bancii pentru ca ele sunt situate in mall-uri sau centre comerciale aglomerate, iar acestea si-au redus activitatea ca masura de preventie.

Monitorizam numarul de persoane din agentii (angajati si clienti) si vom lua masuri astfel incat distanta si numarul de persoane prezente intr-o incapere sa fie reduse.

Anumite unitati ale bancii, in orasele si localitatile in care avem mai multe, se pot inchide pe anumite perioade de timp, iar programul agentiilor va fi actualizat zilnic pe site.

Toate informatiile despre masurile luate de Raiffeisen Bank in aceasta perioada gasesti le gasesti si AICI