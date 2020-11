Raiffeisen Bank România, prin serviciul dedicat, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR), a câștigat pentru al doilea an consecutiv, premiul pentru cea mai bună bancă de Private Banking din România. Premiul a fost acordat de către revista Professional Wealth Management (PWM-The Banker), parte a grupului Financial Times.

„Anul trecut, Friedrich Wilhelm Raiffeisen din România a ajuns la maturitate prin conștientizarea clienților în ceea ce privește oferta de produse și servicii Private Banking, iar majoritatea acțiunilor noastre din 2019 au reflectat acest lucru”, a menționat Adrian-Florin Negru, șeful FWR din țara noastră.

Pentru a atrage noi clienți, FWR a fost activă în organizarea de evenimente tematice și de afaceri, care au vizat cele trei categorii principale de clienți: clienți existenți, recomandări de la clienți existenți și recomandări corporative.

La 30 septembrie 2020, Raiffeisen Bank avea peste 1.800 de clienți Private Banking și active în administrare de peste 5 miliarde de lei.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,1 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.900 de angajati, 340 de agentii in toata tara, 750 de ATM-uri, 373 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de 24.000 de POS-uri.