Raiffeisen Bank Romania in parteneriat cu Rodbun lanseaza “Elevator Lab ESG in Agriculture: Cross-Industry Partnership Program”, o noua editie a programului de parteneriat global al Raiffeisen Bank International (RBI), care sprijina dezvoltarea startup-urilor si companiilor de fintech din intreaga lume. Anul acesta programul va ajuta startup-urile fintech si agritech care detin solutii sau tehnologii in agricultura sa dezolte proiecte pilot cu Raiffeisen Bank, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Elevator Lab ESG in Agriculture: Cross-Industry Partnership Program este creat pentru a descoperi solutii tehnologice inovatoare si e conceput in parteneriat cu un client important al bancii din agricultura – Rodbun. Startup-urile interesate pot sa aplice deja pe site-ul oficial al Elevator Lab: https://elevator-lab.com/partnership-program/esg-in-agriculture/ pana la data de 15 decembrie 2021.

“Sprijinim initiativele verzi si ne dorim sa contribuim activ la agricultura bio, sa fim alaturi de fermieri mici sau mari din Romania pentru dezvoltarea afacerilor lor cat mai sustenabil, cu ajutorul tehnologiei. Ne bucuram totodata sa putem demonstra puterea parteneriatului pe care il avem cu clientii nostri. Anul acesta am ales sa colaboram cu un partener cu experienta in domeniul agriculturii, alaturi de care dorim sa identificam si sa testam solutii intr-un „Proof of Concept” (PoC), in beneficiul clientilor nostri comuni – fermierii romani” a declarat Cristian Sporis, vicepresedinte Corporatii la Raiffeisen Bank.

“Agricultura este deopotriva cel mai mare beneficiar al masurilor de reducere a incalzirii globale, cat și unul dintre cei mai mari responsabili sa acționeze in acest sens.

In ultimii patru ani am facut pasi importanti in ceea ce priveste orientarea unei parți semnificative din fermele partenere catre cultura ecologica. Intre valorile de baza Rodbun am prevazut faptul ca “rodul” trebuie sa fie “bun” inclusiv pentru pamant si pentru aer. Astazi am ajuns la o suprafata de 2200 ha exploatata in sistem ecologic. Suntem nerabdatori sa descoperim impreuna cu partenerii nostri din Raiffeisen Bank, cele mai noi inovatii in zona E.S.G” a spus Daniel Muntean, CEO Rodbun

“Anul acesta intram mai mult in zona de research si inovatie si cautam un start-up „later stage” nu numai din aria de fintech, ci si din zona de agritech. Startup-ul pe care il vom alege si care ni se va alatura pentru perioada de “proof of concept” va beneficia de mentorat si invatare atat din partea specialistilor din grupul Raiffeisen, dar si din partea unui jucator roman cu experienta si expertiza in agricultura, Rodbun” a mentionat Andreea Porojan – Fintech Partenrship Manager si coordonatorul Programului Elevator Lab in Romania.

La ce solutii ne uitam?

* Modalitati/solutii inovatoare de dezvoltare a culturilor astfel incat ele sa devina mai rezistente si pentru a aborda problemele tot mai mari legate de schimbarile climatice (avand in vedere si noile reglementari UE legate de subventii)

* Solutii/instrumente Blockchain, IOT (internet of things), ML (machine learning) pentru auditarea profilarii CO2 și emiterea automata a Certificatelor Verzi (GC) si transformarea certificatelor verzi in subventii

* Tehnologii care experimenteaza cu solutii/alternative „la sfarsitul vietii” pentru exploatarea, transformarea sau reducerea deseurilor agricole

* Platforme de e-learning pentru fermieri care sa detina si functii de colectare a datelor privind impactul ESG (reducerea amprenta CO2) pentru a dobandi si incuraja clientii sa aplice/sa foloseasca abordari neconventionale de marketing direct si servicii Beyond Banking.

Etapele programului

* Etapa de aplicare: 22.11-15.12.2021

* Etapa de video interviuri 20-21.01.2022

Zilele finanlistilor:

* Mentorii fac cunostinta cu startup-urile si tehnologia acestora

* Sesiuni de mentorat 1:1 bazate pe construirea „proof of concept”

* Prezentarile finalistilor

* Selectia finala a startup-ului câștigător

* Gala finalistilor

Etapa de accelerare – perioada in care se lucreaza efectiv cu castigatorul la proof of concept (martie – august 2022)

Demo Day – prezentarea oficiala a rezultatelor proof of concept (septembrie 2022)

Lansat in iunie 2017, Elevator Lab este un program de parteneriate organizat de grupul Raiffeisen Bank International (RBI). Elevator Lab a devenit cel mai mare program de parteneriate corporate in domeniul fintech din Europa Centrala si de Est, oferind participantilor acces potential la 14 piete diferite acolo unde grupul Raiffeisen este prezent.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si peste 2,22 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 660 de ATM-uri, 450 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 25.600 de POS-uri.