Raiffeisen Bank a lansat SavingBox, un nou serviciu de economisire în lei, la fiecare plată cu cardul de debit. Funcționalitatea este disponibilă prin actualizarea aplicatiei Smart Mobile din magazinele de aplicații (Google Play Store, App Store, AppGallery), se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

SavingBox este un serviciu gratuit, care le permite clienților crearea unui fond de rezerva*, într-un mod simplu, punând bani deoparte într-un cont de economii in lei, la care clientul are acces oricând și primește o dobânda avantajoasă, de până la 4% pe an.

“Lansată de la mijlocul lunii noiembrie, funcționalitatea SavingBox a fost activată până în prezent de peste 14.000 de clienți. Momentul lansării SavingBox ține cont de preocuparea crescută a oamenilor față de economisire și un mediu de dobânzi ridicate, care face atractive astfel de produse și servicii. Economisirea cu pași mici ne ajută, în timp, să ne îndeplinim chiar și cele mai ambițioase obiective. Raiffeisen Bank acordă o importanță deosebită planificării financiare, sprijinind clienții să-și constuiască în primul rând un fond de rezervă și să economisescă pentru obiectivele financiare importante din viața lor.” a spus Andra Ion, director Planificare Financiară Personală la Raiffeisen Bank.

Cu noua funcționalitate SavingBox, clienții au posibilitatea de a alege cât să economisească automat, selectând un procent de 1%, 3%, 5% sau 10% din valoarea fiecărei plăți cu cardul de debit. Totodată, pot stabili opțional și o sumă maximă. O dată activat SavingBox, la fiecare plată cu cardul de debit în lei, suma calculată în funcție de opțiunile selectate, va fi transferată automat din contul curent în contul de economii în lei.

Mai mult, în cazul în care clientul nu are deja un cont de economii deschis, activarea SavingBox presupune implicit și deschiderea unui astfel de cont în care se vor acumula sumele economisite, pe măsură ce se utilizează cardul de debit.

Atât deschiderea, administrarea cât și închiderea opțiunii SavingBox și a contului de economii în lei, pot fi făcute confortabil, direct din aplicatia Smart Mobile si fără costuri. Raiffeisen Bank aduce continuu îmbunătățiri ofertei sale, ținând cont de feedback-ul clienților și de progresul pe care îl face digitalizarea in activitatea de zi cu zi. “Ne susținem astfel clienții cu produse și solutii de economisire sau investiții adaptate la nevoile, obiectivele financiare și stilul de viață al fiecăruia.” a adaugat Andra Ion.

Raiffeisen Bank activează de 25 de ani pe piața bancară din România, fiind una dintre cele mai mari bănci universale din țară. Banca deservește peste 2,28 milioane de clienți, persoane fizice și juridice, are 4.700 de angajați, 300 de agenții în toată țara, 1.131 ATM-uri / MFM-uri și o rețea de aproximativ 28.000 POS-uri.

*Fondul de rezerva este o sumă de bani reprezentând între 3 și 6 salarii lunare, economisită pentru a acoperi cheltuieli neprevăzute. Lunar, este important ca 10%-20% din venituri să fie puse deoparte pentru viitor.