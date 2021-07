Raiffeisen Bank a inceput instalarea in unele agentii a masinilor Smart Dropbox, pentru depunerile de numerar facute de companiile care utilizeaza volume mari de cash. Deja au fost instalate 20 de Smart Dropbox, iar 150 de clienti le folosesc pentru a depune sume in lei, euro, dolari (USD), franci elvetieni si lire sterline, in limita a 20.000 de bancnote, potrivit băncii.

Cele 20 Smart Dropbox se regasesc in agentiile din: Alexandria, Baia Mare, Barlad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Constanta, Craiova, Focsani, Horezu, Iasi, Piatra Neamt, Ramnicu Valcea, Rosiorii de Vede, Sibiu, Slobozia, Targoviste, Targu Mures, Tecuci si Timisoara. In prezent 150 de clienti folosesc aceste masini, iar feedback-ul lor este foarte bun.

Identificarea clientilor la echipamente se face pe baza de QR code, iar dupa depunerea cash-ului se primeste o chitanta cu datele de identificare ale companiei/PJ, precum si suma depusa. Creditarea conturilor este automata, in aceeasi zi.

„Instalarea echipamentelor inseamna continuarea proiectului nostru „agentii fara casierii”. Reusim astfel sa le oferim clientilor metode rapide de depunere a sumelor mari de numerar in principale valute, iar pentru angajatii nostri mai mult timp pentru consilierea clientilor si reducerea unor riscuri operationale, pe care le presupune manevrarea sumelor mari de numerar. Anul viitor ne propunem sa mai instalam inca cel putin 25 de masini, in asa fel incat sa avem Smart Dropbox in fiecare judet al tarii”, a spus Bogdan Popa, vicepresedinte Operatiuni si IT la Raiffeisen Bank.

Investitiile semnificative facute de Raiffeisen Bank in solutii automatizate pentru numerar, cu disponibilitate 24/7 si tendinta clientilor de a migra platile curente in mediul digital, au permis reducerea treptata a numarului unitatilor bancii care proceseaza manual operatiunile cu numerar, la aproximativ 100 de agentii. |n consecinta, in peste 65% dintre unitatile bancii angajatii se pot concentra pe activitati de consiliere si servisare, cu valoare adaugata mai mare pentru clienti.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din Romania si aproximativ 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.800 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 720 de ATM-uri, aproximativ 400 de MFM-uri si o retea de peste 24.300 de POS-uri.