La finalul anului 2019, profitul net al Raiffeisen Bank a fost de 779 milioane de lei, dupa ce in 2018 banca atingea cel mai mare profit net al sau, de 881 milioane de lei. Scaderea profitului a fost influentata de introducerea taxei pe activele bancare, urmata de o usoara incetinire a activitatii economice, in prima parte a anului trecut, dar si de evenimente nerecurente: schimbarile metodologice de provizionare a riscului de credit, provizioane facute de banca pentru litigii si reglementari, dar si provizionarea participatiei in subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinte.

„Dupa cum stim deja, 2019 a fost un an destul de complicat economic si legislativ, care a debutat cu intrarea in vigoare a OUG 114, ordonanta impusa fara nicio analiza de impact sau fara o preocupare reala pentru evolutia economiei romanesti, iar anul l-am incheiat cu instabilitate politica si schimbari de guvern. In conditiile in care mediul in care activam este permanent in schimbare si cu evolutii incerte, faptul ca ne dezvoltam continuu si echilibrat ne confirma, inca o data, ca suntem o organizatie puternica si responsabila”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Activele totale ale Raiffeisen Bank au ajuns la 42,9 miliarde lei la finalul anului 2019, o crestere de 7%, an la an, iar veniturile bancii au avansat in 2019 cu 5%, pana la 2,64 miliarde de lei. Creditele nete au crescut cu 6% in 2019, in pofida unei influente negative generate de scaderea volumelor de tranzactii reverse-repo cu entitati financiare non-bancare. Daca excludem acest impact, soldul de credite a inregistrat o crestere de 11%, toate segmentele de clienti avand evolutii pozitive.

„Avem o crestere echilibrata pe toate segmentele de clienti si pentru majoritatea produselor din portofoliul nostru. Rezultate notabile am inregistrat in evolutia creditelor de investitii catre clientii corporatii (+22%) si IMM (+13%), in timp ce pe segmentul persoanelor fizice avem 10% crestere in credite nete. Creditele ipotecare au avansat anul trecut cu 13%, comparativ cu anul anterior, iar cererea de credite de nevoi personale a fost mare (+7%), fiind sustinuta de cresterea semnificativa a salariilor in economia locala. In acelasi timp, resursele atrase de la clienti au avut o evolutie excelenta, iar depozitele clientilor au crescut cu 8%, pana la 35,8 miliarde de lei. In contextul pandemiei de COVID-19, la data la care publicam aceste rezultate pentru anul 2019, pe fondul revizuirii in scadere a perspectivelor de evolutie economica cel putin pe termen scurt, suntem multumiti ca pozitia financiara si capitalizarea bancii sunt la niveluri extrem de solide”, a spus Steven van Groningen

Rata creditelor neperformante a ramas stabila fata de 2018, la 4,1%. Desi profilul de risc al portofoliului de credite s-a imbunatatit, iar clientii nostri au fost foarte disciplinati in plata ratelor, unele modificari in metodologia de provizionare au condus la un cost cu provizioanele la niveluri comparabile cu cele din anul precedent, 170 milioane de lei.

Cheltuielile operationale ale bancii au crescut cu 6%, an la an, ajungand la 1,35 miliarde de lei. Principalele zone de presiune asupra costurilor bancii vin din investitiile in digitalizarea bancii, din dezvoltatea capabilitatilor tehnologice, din cresterea costului cu salariile angajatilor, dar si din cerintele regulatorii, mai precis a contributiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Procesul de digitalizare duce la schimbari profunde in banca

2019 a fost un an marcat de mai multe lansari de solutii digitale si de beneficii adaugate in oferta noastra, pentru simplificarea experientei clientilor nostri: Flexicredit 100% online, noile aplicatii Smart Mobile si Raiffeisen Online, retrageri gratuite de la orice ATM al bancilor din Romania in Pachetul ZERO Simplu, lansarea aplicatiilor de plata cu telefonul sau ceasul (RaiPay, Apple Pay, Garmin Pay), Smart Hour in noua aplicatie Smart Mobile, care permite schimbul valutar lei-euro la curs BNR, dar si o oferta speciala de refinantare a creditelor de nevoi personale. Numarul clientilor digitali a depasit 700.000, iar peste 450.000 utilizeaza deja noile platforme digitale lansate.

Raiffeisen Bank are in portofoliu peste1,9 milioane carduri de debit pentru persoane fizice. Fata de finalul anului 2018, numarul tranzactiilor cu cardul de debit a crescut cu peste 23%. Numarul de tranzactii e-commerce a inregistrat o crestere de 40%. A crescut si numarul de carduri de credit, iar banca isi mentine pozitia de lider de piata cu peste 500.000 de carduri de credit active.

Finantare responsabila pentru economia romaneasca

Aria de Corporate Banking si-a intensificat, de asemenea, eforturile pentru accesul digital al clientilor la serviciile bancii, astfel incat gradul de digitalizare al platilor pentru clientii corporate a ajuns la 97%, tranzactiile au migrat catre ATM-uri si MFM-uri, iar in prezent 50 de agentii ale bancii deservesc corporatiile mari si medii, in toata tara.

In 2019, Raiffeisen Bank s-a implicat, in consortiu cu alte banci, in tranzactii importante, finantari acordate pentru sprijinirea unor proiecte si investitii locale realizate de clienti precum: VGP Park Timisoara, MedLife sau Ameropa. Banca a acordat credite APIA pentru aproximativ 630 de firme mici si mijlocii, iar in cadrul programului “Initiativa pentru IMM” au fost finantate peste 770 de companii. De asemenea, banca sustine startup-urile si fintech-urile romanesti in cadrul unor programe ca “factory by Raiffeisen Bank” (finantari totale in 2019 de 3 milioane euro) sau “Elevator Lab”.

Raiffeisen Bank ofera clientilor Premium cu potential financiar ridicat servicii si produse prin bancher personal, precum si acces la o oferta integrata, adaptata nevoilor lor. Portofoliul de clienti Premium a cunoscut o consolidare puternica, crescand cu 17% in 2019 (an la an).

Banca are unul dintre cele mai apreciate servicii de private banking de pe piata romaneasca (sub brandul Friedrich Wilhelm Raiffeisen*) si administreaza active de peste 5,5 miliarde de lei pentru aproximativ 1.650 de clienti cu averi ridicate, care acceseaza servicii si produse de investitii dedicate.

La finalul anului trecut, Raiffeisen Bank avea in portofoliu aproape 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. Totodata, avea 4.485 de angajati, 351 unitati (dintre care 43 lucreaza deja fara numerar), 800 ATM-uri, 300 masini multifunctionale (MFM-uri) si 22.000 de POS-uri.