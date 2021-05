Raiffeisen Bank a încheiat primul trimestru al anului 2021 cu o performanță financiară bună obținând un profit net de 198 milioane de lei, cu 41% mai mare față de T1 2020 pe fondul unui nivel considerabil mai mic al costului riscului. Această evoluție pozitivă se datorează politicii de risc prudente, performanței bune a portofoliului de credite, susținută de implementarea cu succes a măsurilor de susținere a clienților (atât măsurile proprii, cum a fost opțiunea băncii de amânare la plată pentru trei rate, cât și a celor guvernamentale), precum și îmbunătățirii perspectivei macroeconomice, se menționează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Suntem mulțumiți de rezultatul nostru din primele trei luni ale anului 2021, într-o perioadă în care am continuat să fim preocupați de siguranța clienților, partenerilor și angajaților, însă în egală măsură ne-am concentrat eforturile pentru sprijinirea relansării economice, prin oferirea de soluții financiare potrivite nevoilor clienților și economiei reale. Datorită măsurilor luate, moratorii publice și private și a prelungirii lor am reușit menținerea profilul de risc la niveluri sănătoase și ne-am bucurat să observăm cum clienții noștri au depășit cu bine această perioadă dificilă. Portofoliul de credite al băncii a crescut cu 4% comparativ cu T1 2020, cu un vârf de creștere de 15% al portofoliului de credite IMM, în mare măsură datorită implicării noastre puternice în programul IMM Invest”, a spus Steven van Groningen, președinte & CEO Raiffeisen Bank.

La T1 2021, activele totale au ajuns la 52,2 miliarde de lei (crestere de 9%, an la an), dar veniturile bancii au scazut cu 4% fata de T1 2020, in ciuda cresterii creditelor nete, fiind afectate in primul rand de ratele de dobanda in scadere si de veniturile din comisoane reduse cu 8%, in conditiile in care economia locala nu s-a refacut complet dupa perioada pandemica. Evolutia veniturilor bancii a fost influentata si de eforturile constante de a oferi clientilor servicii tranzactionale convenabile ca pret si calitate, cum sunt pachetele de cont curent, cu numeroase tranzactii gratuite, dar si migrarea operatiunilor din agentii pe masini multifunctionale si canale electronice, cu cost mic pentru clienti.

Cheltuielile operationale au scazut usor cu 2%, fata de T1 anul anterior, in special pe fondul unor costuri semnificativ mai mari inregistrate in martie 2020, in prima faza a pandemiei, menite sa acopere nevoia de materiale igienico-sanitare si echipamente de protectie pentru crearea unui mediu sigur de desfasurare a activitatii pentru angajatii si clientii nostri.

Criza sanitara a adus un comportament mai prudent, orientat spre amanarea cheltuielilor si o inclinatie spre economisire din partea clientilor, astfel incat depozitele au inregistrat o crestere cu 9% in martie 2021, comparativ cu martie 2020.

Finanțarea și programele dedicate companiilor mari și medii, dar și IMM-urilor continuă în ritm susținut

In primul trimestru din 2021, soldul total al creditelor aprobate pentru corporatii mari si medii a depasit valoarea inregistrata in primul trimestru al anului trecut (inceputul pandemiei), banca continuandu-si strategia de a sustine eforturile clientilor de adaptare la noile realitati economice. In plus, Raiffeisen Bank e alaturi de clientii sai prin programe garantate de stat (de ex. Programul de sustinere a companiilor mari cu garantii de la EximBank), o componenta importanta in activitatea de creditare avand-o si finantarea investitiilor sustenabile, cu componenta de reducere a amprentei de CO2.

La sfarsitul primului trimestru, soldul creditelor nete acordate IMM-urilor de Raiffeisen Bank a crescut cu 15% fata de T1 2020, in timp ce numarul clientilor cu care avem o relatie de creditare a trecut pragul de 14.000. Banca a lansat in februarie 2021 a patra editie a programului Factory by Raiffeisen (dedicat startup-urilor romanesti), cu o componenta educationala -Startup Studio. Intregul parcurs de invatare pentru antreprenori se desfasoara sub indrumarea unor consultanti valorosi de business, care incepand cu 15 mai vor impartasi participantilor retete de succes pentru atragerea de clienti si investitori. Raiffeisen Bank continua traditia de a sprijini fermierii prin programul de finantare a subventiilor de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultua (APIA) aferente campaniei agricole 2021.

Criza sanitara accelereaza inovatia si digitalizarea

„ Pentru noi conteaza foarte mult feedback-ul clientilor pe care il colectam printr-o platforma foarte performanta – PULS. Datele stranse de la clienti ne arata ca toate eforturile bancii din ultimul an au fost apreciate, Raiffeisen Bank continuand sa fie recomandata de catre clienti datorita produselor oferite si a digitalizarii serviciilor sale. In primul trimestru al acestui an scorul general de recomandare al bancii a inregistrat o crestere de 10% (comparativ cu T1 2020), ramanand la nivelul maxim atins si in ultimul trimestru din 2020”, a adaugat Steven van Groningen.

La finalul lunii martie 2021, numarul clientilor digitali activi a ajuns la aproape 900.000. Astfel, 43% dintre clientii persoane fizice ai bancii erau activi digital, fata de 34% in martie 2020. Tranzactiile efectuate prin aplicatiile de mobile si internet banking au crescut cu 63% in T1 2021, fata de perioada similara a anului trecut.

In 2021, 75.000 de clienti, in medie, in fiecare luna au inceput sa foloseasca serviciile digitale oferite de Raiffeisen Bank, fata de 54.000 lunar, la inceputul lui 2020. Smart Hour este una dintre cele mai utilizate optiuni digitale. Cu Smart Hour, de luni pana vineri, in intervalul 10:00–11:00 clientii Raiffeisen Bank pot schimba euro in lei si invers, la cursul BNR, direct din aplicatia de mobile banking. Numarul mediu lunar de schimburi valutare lei-euro si euro-lei efectuate de clienti in Smart Hour a crescut cu 83% la inceputul anului 2021, fata de perioada similara a anului trecut.

Platile efectuate de persoanele fizice cu cardul de debit la POS au crescut cu aproximativ 40%, atat ca valoare, cat si ca volum (T1 2021 fata de T1 2020. Tranzacțiile cu cardul de debit utilizate pentru comertul electronic au crescut cu 50%, din punct de vedere valoare si volum, fata de T1 2020. Clientii Raiffeisen Bank pot plati cu telefonul, cu RaiPay pe Android si Apple Pay pe iOS. De asemenea, este disponibila si plata prin Garmin Pay, pe ceasurile Garmin. Platile cu telefonul mobil, ceasul sau cardurile bancii au crescut cu 90% in T1 2021, fata de T1 2020.

Raiffeisen Bank continua sa fie lider pe piata cardurilor de credit din Romania la finalul lunii martie 2021, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Platile cu cardurile de cumparaturi in luna martie 2021 au crescut cu 26% fata de luna martie 2020, iar pe ansamblu, in T1 2021 au fost cu 12% mai mari fata de perioada similara din 2020.

Impreuna cu grupul mama RBI, Raiffeisen Bank isi asuma un rol esential in procesul de tranzitie la o economie verde. Banca urmareste sa genereze impact pozitiv, atat prin modul in care opereaza, cat si prin proiectele pe care alege sa le finanțeze. Raiffeisen Bank a inceput anul 2021 cu definirea directiilor cheie pe care le va urma in strategia sa de sustenabilitate si anume: de bancher responsabil (urmareste finantarea de proiecte sustenabile si sanatoase din perspectiva impactului ecologic si social), de partener corect pentru angajatii si colaboratorii sai si de cetatean corporativ implicat in problemele societatii.

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din România si aproximativ 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.800 de angajati, 329 de agentii in toata tara, 722 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.300 de POS-uri.