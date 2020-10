Raiffeisen Bank a anuntat ca a asistat in calitate de consultant financiar exclusiv al administratorului procedurii de insolventa a Wirecard Sales International Holding GmbH (“Wirecard”), Dr. Michael Jaffé, JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, in vanzarea Wirecard Romania S.A. (“Wirecard Romania”), procesator de plati cu pozitie de lider in Romania, catre SIBS, furnizor de servicii de plata cu pozitie de lider in Europa.

Detaliile tranzactiei nu au fost facute publice. “Raiffeisen Bank ne-a sprijinit in structurarea si executia unui proces de vanzare foarte competitiv si accelerat care a condus la un rezultat pozitiv pentru toate partile implicate: creditori, clienti, management si angajati” a comentat Dr. jur. Michael Jaffé.

“Am consiliat cu succes vanzatorii Wirecard Romania in acest proces de vanzare foarte competitiv si accelerat, reusind in acelasi timp sa obtinem cel mai bun rezultat pentru clientul nostru si creditorii sai. Acest lucru confirma capacitatile si expertiza echipei noastre de investment banking de a executa mandate atat pe piata locala, cat si la nivel international”, a declarat George Mucibabici Jr., Head of Investment Banking din cadrul Raiffeisen Bank.

“Suntem incantati sa devenim parte a SIBS, o companie cu un profil de business similar cu al nostru si cu o prezenta puternica in mediul solutiilor de plata de pe trei continente. Sunt sigur ca, impreuna, companiile noastre vor continua sa aduca solutii de plata inovatoare pe pietele din Romania si din Europa si sa fie un partener de incredere atat pentru companiile care ne-au acordat increderea lor pana acum, cat si pentru companii noi”, a declarat Utku Ogrendil, CEO Wirecard Romania. Cu venituri de peste 15 milioane euro si peste 150 milioane de tranzactii procesate anual, Wirecard Romania (fosta ProvusGroup) este un important furnizor de servicii de plata electronice si servicii de cont pentru comercianti, precum si pentru toate bancile importante din Romania. De asemenea, compania lucreaza si cu clienti din alte piete precum Moldova, Serbia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia si Lituania. Compania detine o pozitie dominanta pe piata romaneasca de e-commerce si o pozitie de lider pe piata serviciilor comerciale cu valoare adaugata (solutii de fidelizare si capabilitati de marketing end-to-end).

SIBS este un furnizor integral de servicii de plata, cu o pozitie de lider in Portugalia si cu o amprenta semnificativa in tarile cu economii in crestere din Europa, Asia si Africa. Compania ofera un spectru larg de solutii de la digital si comert electronic la gestionarea retelei de terminale ATM si POS, producerea si personalizarea cardurilor, servicii anti-frauda si securitate cibernetica. “Recunoasterea internationala a brandurilor Romcard si Supercard, portofoliul de clienti si servicii al grupului si cresterea potentiala a pietei din Romania, impreuna cu experienta SIBS si capacitatea de dezvoltare solutilor de plata inovative, vor rezulta cu siguranta intr-o relatie de succes si crestere de ambele parti” a declarat CEO al SIBS, Madalena Cascais Tomé.

Departamentul Investment Banking al Raiffeisen Bank detine o pozitie de lider in calitate de consultant investment banking in Romania, in ultimii 15 ani, finalizand cu succes tranzactii de fuziuni & achizitii precum Brikston, Star Storage, Alisa Farming, Delaco, printre altele. Echipa de proiect care a finalizat cu succes tranzactia Wirecard Romania a fost compusa din Iuliana Musat, Senior Director; Karina Ogica, Director; Adrian Tanase, Director si Simona Ciubotariu, Associate Director