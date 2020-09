11 proiecte de educatie non-formala vor fi finantate de Raiffseisen Bank cu o suma totala de 500.000 lei. Aceste proiecte au castigat un grant in cea de-a X-a editie a programului Raiffeisen Comunitati.

Un program care isi propune sa integreze pe piata muncii tineri institutionalizati din Targu-Jiu, un curs optional de sustenabilitate in liceele din Cluj, o platforma online de cursuri de dezbatere si multe alte idei isi vor produce astfel efectele benefice in comunitatile lor.

Raiffeisen Comunitati este un concurs de granturi pentru proiecte de educatie derulate de ONG-uri si institutii de invatamant, dezvoltat de Raiffeisen Bank Romania. In fiecare an, programul acorda granturi in valoare de pana la 50.000 lei pentru proiecte de educatie non-formala care pot schimba viitorul comunitatilor in care traim.

La editia din 2020, din cele 20 de proiecte ajunse in finala, membrii unui juriu independent au ales castigatorii. Proiectele prezentate au fost atat de valoroase, incat juriul nu a putut alege doar 10 castigatori si a desemnat 11 proiecte care vor fi finantate de Raiffeisen Bank, dupa cum urmeaza:

Impreuna pentru o viata mai buna – Asociatia Dream Project (educatie profesionala) Business Kid online – Asociatia Happy Moms (educatie financiara) Respect pentru Resurse: educatie pentru sustenabilitate in scoli – Asociatia Banca Regionala pentru Alimente Cluj (educatie civica) Sa exmatriculam bullying-ul! – Seeding Knowledge Foundation (educatie civica) Quick Start: curs online de antrenat idei – Asociatia ETIC (educatie antreprenoriala) Sanse pe piata fortei de munca pentru tinerii cu dizabilitati institutionalizati – Asociatia “Inimi de Gorjeni” (educatie profesionala) Dezbateri la indemana tuturor – AGORA Debate (educatie civica) EDUBoost – Asociatia pentru Educatie Digitala Bigger Picture (educatie civica) Profesiile agriculturii viitorului – Fundatia WorldSkills Romania (educatie profesionala) Educatie STEMA prin robotica – Asociatia de parinti din Colegiul National “Gheorghe Sincai” Bucuresti (educatie profesionala) Retele de suport in comunitate pentru bolile rare – Asociatia Prader Willi din Romania (educatie profesionala)

In aceasta editie a programului de granturi Raiffeisen Comunitati au fost inscrise 149 de proiecte de educatie, dintre care 117 au fost declarate eligibile si au ajuns in prima etapa de jurizare si au fost evaluate de doua echipe de jurati:

• echipa de specialisti in proiecte comunitare formata din echipa Asociatiei pentru Relatii Comunitare (ARC) si echipa de Comunicare Raiffeisen Bank Romania; notele acordate de echipa comuna ARC si Raiffeisen Bank au avut pondere de 70% in clasamentul primei etape de jurizare;

• echipa de jurati voluntari formata din 90 de angajati Raiffeisen Bank din toata tara; notele juratilor voluntari au avut o pondere de 30% in clasamentul primei etape de jurizare

In urma mediei ponderate a notelor acordate de fiecare echipa de jurati, a rezultat un clasament al primei etape de jurizare. Primele 20 de proiecte din clasament au intrat in ultima runda de evaluare, in care un juriu extern, independent, a ales castigatorii granturilor in valoare totala de 500.000 lei. Castigatorii au fost desesmnati in urma unor discutii online, intre juriu si reprezentantii organizatiilor finaliste.

Juriul independent a fost format din specialisti in proiecte comunitare: Stefania Popp – Junior Achievement Romania, Marcela Borteanu – United Way Romania, Alina Kasprovschi – Fundatia Comunitara Bucuresti si Ela Balan si Madalina Marcu – Asociatia pentru Relatii Comunitare.

Programul Raiffeisen Comunitati a acordat, pana cum, finantari totale in valoare de aproximativ un milion de euro pentru 140 de proiecte, implementate in intreaga tara.