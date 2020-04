Raiffeisen Bank adapteaza programul de creditare factory dedicat afacerilor la inceput de drum, pentru a veni si in sprijinul antreprenorilor care dezvolta produse sau servicii care contribuie activ la lupta impotriva efectelor crizei sanitare. Astfel, ideile de afaceri care ofera produse sau servicii utile in aceasta perioada vor fi analizate cu prioritate si vor primi rapid finantarea astfel incat sa sa isi poata implementa ideea imediat.

Fabrica de idei este deschisa pana pe 18 mai 2020 tuturor antreprenorilor care au o idee sau un business care prin serviciile sau produsele oferite sprijina sau contribuie la bunastarea comunitatii, ca de exemplu:

-productia de accesorii medicale de protectie (masti de unica folosinta, halate de unica folosinta, manusi etc.);

-productia dispozitivelor de izolare/protectie medicala de tip izolete, corturi medicale etc.;

-productia de substanțe pentru curatare/igienizare

-productia bunurilor alimentare și nealimentare de baza, inclusiv produse agricole

-servicii de transport/livrare

-servicii de curatenie/dezinfectie;

-cursuri online, servicii IT care sa permita prestarea muncii distanta si aplicatii mobile care sa ajute in contextul actual

-farmacii si fitofarmacii.

Mai multe detalii găseși AICI



„Cu toate ca sunt o parte importanta a comunitatii din care fac parte, startup-urile si IMM-urile sunt cele mai vulnerabile companii in fata pandemiei provocate de noul coronavirus. Am descoperit insa multi antreprenori care au reusit sa se adapteze acestei crize si au cautat modele noi pentru a se reinventa si pentru a-si ajuta comunitatea. De aceea, ne-am dorit ca prin programul factory sa le venim in ajutor acestor antreprenori care ii ajuta pe cei din linia intai si sa contribuim la sustinerea economiei. Astfel, o parte din cele 5 milioane de euro puse la dispozitia starup-urilor prin programul factory vor fi acordate exclusiv proiectelor care ofera solutii in contextul pandemiei COVID – 19”, a declarat Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

Noile date ale desfasurarii programului factory by RAIFFEISEN BANK sunt urmatoarele:

●Etapa 1 (inscrierea proiectelor): pana pe 18 mai;

●Etapa 2 (evaluarea proiectelor): pana pe 22 mai;

●Etapa 3 (interviuri pentru susținerea proiectelor inscrise): pana pe 24 iulie; proiectele care se încadreaza in categoria finantarii rapide vor fi tratate cu prioritate.

Pentru eficientizarea procesului de evaluare, participantii care au afaceri ce ofera solutii sau produse necesare pentru aceasta perioada trebuie sa completeze chestionarul COVID – 19, disponibil in sectiunea dedicata inscrierilor. Ideile insotite de acest formular vor fi analizate cu prioritate de echipa factory by RAIFFEISEN BANK, care va sustine, ulterior, interviuri online cu antreprenorii finalisti, pentru a detalia împreună planul de afaceri propus.

Antreprenorii care trec de etapa interviului vor afla în termen de 7 zile dacă proiectul lor va fi sau nu finanțat. Mai multe detalii despre completările aduse programului factory by RAIFFEISEN BANK sunt disponibile pe www.raiffeisenfactory.ro, în secțiunea Regulament.