Raiffeisen Bank va lansa in 12 februarie o doua editie a “factory by RAIFFEISEN BANK”, un program de creditare a startup-urilor, cu pana la 50.000 de euro/proiect. “factory by RAIFFEISEN BANK” se desfasoara online, pe platforma www.raiffeisenfactory.ro si se adreseaza intreprinderilor mici si mijlocii cu istoric scurt de functionare sau celor care au o idee de afacere, dar nu si-au infiintat inca o firma.

Antreprenorii interesati de acest program pot intra pe https://raiffeisenfactory.ro/, isi pot creea un cont si vor avea acces la kitul de informatii pe care banca l-a pregatit pentru a doua editie a concursului de proiecte startup-un ghid de pregatire a cerintelor pentru inscrierea proiectului, oferta de finantare si regulamentul de participare. Inscrierile de proiecte vor avea loc in perioada 12 februarie – 31 martie 2019.

Prin aceasta initiativa, Raiffeisen Bank incurajeaza infiintarea si dezvoltarea de startup-uri cu idei inovatoare si planuri de afaceri solide, iar antreprenorii selectati pentru finantare vor beneficia de indrumare si dupa terminarea concursului, pentru ca afacerile lor sa devina sustenabile.

„Experienta primei editii a programului ne-a incurajat si ne-a motivat sa continuam sa investim resurse si incredere in antreprenorii aflati la inceput de drum. Pentru ei este o acest program este o sansa mare, intr-un context financiar in care este destul de dificil sa gasesti finantare, pana cand afacerea nu devine sustenabila. Si nu ne limitam doar la sprijinul financiar, ci le oferim antreprenorilor acces la resurse si specialisti din diverse domenii de business, care sa ii ajute sa isi dezvolte si promoveze afacerea”, a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte de retail al Raiffeisen Bank.

La prima editie a programului, Raiffeisen Bank a finantat 27 de antreprenori la inceput de drum, cu un total de 3,5 milioane lei. De asemenea, banca le-a oferit acestora workshop-uri pe teme esentiale pentru reusita unui business si i-a premiat in cadrul unei gale festive, alaturi de partenerii si colaboratorii proiectului.

In acest an, Raiffeisen Bank va acorda pana la 100 de finantari pentru sustinerea companiilor startup, cu un buget maxim de 50.000 euro, echivalent in lei, pentru fiecare proiect. Participantii la concurs vor putea aplica pentru un credit de investitii sau un credit la termen pentru activitatea curenta, pana la 5 ani, cu un nivel avantajos de dobanda si cu garantii de la Fondul European de Investitii, prin programul Cosme.

Finantarile sunt acordate datorita Garantiei puse la dispozitie de catre COSME si de catre Fondul European pentru Investitii Strategice (“FEIS”), stabilite in temeiul Planului de investitii pentru Europa. Scopul FEIS este de a sustine finantarea si implementarea investitiilor productive in cadrul Uniunii Europene si respectiv de a asigura cresterea gradului de acces la finantare.

Mai multe informatii despre conditiile de participare la “factory by RAIFFEISEN BANK”puteti gasi in regulamentul concursului: https://www.raiffeisenfactory.ro/assets/regulament_factory_ed2_2019.pdf;

si un video despre acest program:

https://www.youtube.com/watch?v=hKKr9jOI-dU&feature=youtu.be;