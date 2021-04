Ramona Grigore, Director Direcția Resurse Umane Alpha Bank România, este de părere că agilitatea și capacitatea de a face față unui mediu în schimbare capătă însă o importanță în creștere în procesul de recrutare din industria bancară. ”Accelerarea digitalizării va face și mai importantă o bună capacitate de relaționare cu clientul”, explică, într-un interviu acordat publicatiei online BankingNews, specialistul de HR. Ramona Grigore subliniază că principale atribute ale unui candidat pentru un job în domeniul de profil sunt responsabilitatea, ținuta etică și morală impecabilă, capacitatea bună de analiză și sinteză a datelor.

Cum va schimba pandemia de coronavirus piața muncii din industria bancară? Cât de valabil va mai fi conceputul de ”muncă de acasă” în cazul activității angajaților din banking și cum va aborda Alpha Bank noua realitate?

În 2020, odată cu răspândirea COVID-19, cu greu puteam spune că mai trăiam, măcar într-o proporție mică, într-un sistem determinist. Predicțiile cu care eram obișnuiți, lecțiile din cărțile de economie sau HR se rescriau pe măsură ce lumea era cuprinsă de criza sanitară. Viață profesională și personală cunoștea alte limitări. Toți am încercat adaptarea la ceea ce aducea noua paradigmă. Învățam să trăim diferit, să fim uniți, concentrați, atenți, dar în același timp neliniștiți. La nivelul companiilor s-a născut întrebarea ”Care sunt job-urile care se pot face de la distanță?” și – implicit – nevoia adaptării rapide la resurse digitale pe care nu le utilizam la potențial maxim; toate și din nevoia de a fi alături de toți, într-o cauză comună, aceea a grijii pentru sănătate. Mai mult ca oricând, colegialitatea a fost pusă la încercare. În gestionarea extrem de eficientă a situației ne-au susținut cadrul procedural, sistemele și fluxurile create. A fost momentul în care echipele, managerii, noi toți ne-am validat capacitatea de lucru într-un mediu provocator, ne-am regândit și revalidat intervalul între autonomie și interdependență în toate procesele pe care le livram. Criza pandemică și acțiunile conexe au dus la adoptarea mai largă a sistemului de telemuncă. Noi, spre exemplu, am avut o perioadă în care am depășit 80% în sistem de telemuncă în sediul central, iar din câte știm Banca Centrala Europeană preciza că mai mult de o treime din lucrătorii din Europa au început să lucreze în acest sistem datorită noii paradigme. Cu siguranță, modul de lucru hibrid va deveni noua realitate, acolo unde se poate adopta.

Ce impact va avea asupra structurii joburilor din sectorul bancar accelerarea digitalizării și care este abordarea instituțiilor de credit în această direcție?

Digitalizarea ne va permite ca multe din activitățile repetitive să fie integrate în sisteme de tip chatbot, astfel încât fiecare angajat să se concentreze semnificativ pe calitatea muncii și pe creșterea nivelului de satisfacție a clientului atât extern cât și intern. Accentuarea concentrării pe calitate și interacțiune, oricum ar fi ea, digitală sau fizică, va avea un impact pozitiv – credem noi – în tot ceea ce înseamnă customer experience.

Cum va arăta bancherul viitorului și ce calități profesionale trebuie să aibă angajatul ideal din sistemul bancar? Când vine vorba de abilități personale, pe ce anume pune accent Alpha Bank la evaluarea unui potențial angajat?

Pentru a accesa un post în sistemul bancar, va fi nevoie – ca și până acum – de responsabilitate, ținută etică și morală impecabilă, capacitatea bună de analiză și sinteză a datelor ca principale atribute ale unui candidat. Agilitatea și capacitatea de a face față unui mediu în schimbare capătă însă o importanță în creștere, iar accelerarea digitalizării va face și mai importantă o bună capacitate de relaționare cu clientul.

Se poate vorbi, în prezent, despre un deficit pe piața forței de muncă, în banking? Care sunt segmentele de business unde există cel mai mare deficit și cum surmontați acest impas?

Am putea vorbi despre accentuarea unor tendințe configurate anterior contextului pandemic în ceea ce privește dinamica pieței forței de muncă privind anumite segmente de activitate bancară, mai degrabă decât de un deficit generalizat în sectorul bancar sau de un impas. Procesele de recrutare pentru mai multe arii de business vor avea în vedere o creștere și o rafinare a nivelului de specializare și competențelor solicitate candidaților, cum sunt cele implicând componentele din zonele evaluare și management de risc, control, conformitate, securitatea informației, IT. Cei motivați să facă o schimbare în carieră aplică pentru posturile vacante din banking chiar și în acest context pandemic care, pe lângă orizontul negativ inerent, referitor la sănătate, relaționare etc., a generat și oportunități.

Aveți în plan o campanie de recrutare în viitorul apropiat? Dacă da, ce departamente ale activității ar viza această campanie?

Oportunitățile de angajare sunt promovate în mod curent atât în plan intern, pentru angajații Alpha Bank, cât și extern, pe platformele de recrutare specializate, vizând candidați experimentați din ariile bancară și non-bancară, dar și aplicanți cu statut de junior și profiluri diverse. Alpha Bank Romania este prezentă la târgurile de locuri de muncă, organizate acum în mediul online, cu informații detaliate despre job-urile vacante în cadrul rețelei noastre de unități si sediului central. Posturi din zonele de vânzare (front office), administrare credite, analiza de business ar fi doar câteva exemple din cele care au fost promovate în cadrul acestor târguri. Vom participa în continuare la astfel de evenimente și vom dezvolta și alte proiecte în acest domeniu și vrem să le mulțumim tuturor candidaților pentru încrederea arătată prin trimiterea aplicațiilor pentru posturile noastre vacante.

Cursurile de internship pot fi la rândul lor o sursă de noi angajați. Ce cursuri derulează Alpha Bank? Credeți că pregătirea din facultate îi ajută pe studenți să se acomodeze în mediul bancar?

Pe lângă obișnuitele cursuri de induction și cele obligatorii care țin de zona de reglementare specifică sectorului bancar, Alpha Bank Romania derulează diverse programe de training, care adresează nevoi de dezvoltare atât ale competentelor soft cât și hard. Pandemia și evoluția sectorului bancar din România ne-au provocat să ne privim și activitatea de training cu un ochi flexibil, să inovăm și să ne adaptăm mai repede decât ne-am fi așteptat. 2020 a marcat trecerea completa a programelor de instruire in mediul online. La începutul lui 2020 schimbaserăm deja vechea platforma de eLearning cu una nouă, mai versatilă din perspectiva soluțiilor de învățare, dar și a opțiunilor de monitorizare și raportare a indicatorilor de training. Rezultatul a fost astfel și un grad mai mare de automatizare a proceselor de instruire și învățare, iar acum și managerii noștri au o mai bună vizibilitate asupra progresului propriilor echipe. Noi spunem că suntem pregătiți să facem față provocărilor perioadei care va veni. În altă ordine de idei, pot spune că pregătirea din facultate îi ajută pe studenți să-și dezvolte acele capacități de învățare rapidă și de adaptare la medii diferite. Chiar dacă un fost student viitor angajat nu are garanția ca anii de facultate îl ajută să se adapteze la cerințele pieței de muncă, pandemia a schimbat și va mai schimba multe, iar procesul de apropiere a celor doua capete – pregătirea din facultate și cerințele sectorului bancar – continuă. Sectorul bancar este implicat în programul de educație financiară și facultățile de profil vin din ce în ce mai des către bănci prin intermediul Asociației Române a Băncilor pentru a adapta programa lor de învățare la realitatea nevoilor din piață.