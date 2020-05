Raiffeisen Bank Romania in parteneriat cu Raiffeisen Bank Bulgaria lanseaza Elevator Lab Challenge “Advanced Analitics and Loyalty Solutions for Companies Track”, o noua editie a programului de parteneriat global al Raiffeisen Bank International (RBI) care sprijina dezvoltarea statup-urilor si companiilor de fintech din intreaga lume. Anul acesta programul ajuta statup-urile fintech ce detin solutii in domeniile de analiza de date sau loializare sa dezvolte proiecte pilot cu Raiffeisen Bank.

Cei interesati pot aplica incepand de astazi, 26 mai, pe site-ul programului AICI .

Programul de parteneriate Elevator Lab le ofera statup-urilor fintech oportunitatea de a lucra cu experti si mentori din industria bancara, cat si acces la informatiile necesare pentru a testa produsele intr-un proiect pilot. In urma selectiei realizate pe parcursul programului, cele mai bune doua fintech-uri vor beneficia de sprijinul financiar necesar pentru a dezvolta un proiect pilot cu una dintre cele 2 tari (RO sau BG) in domeniul analizei avansate de date sau al programelor de loializare pentru companii.

Experti din cadrul conducerii executive, segmentelor de business si reprezentanti ai departamentelor IT din cele trei banci (Ro, Bg, RBI) se vor alatura programului inca de la inceput pentru a asigura echipelor participante atat sprijinul necesar dezvoltarii, cat si pentru a propune solutii pentru imbunatatirea produselor.

Mai mult, pe durata celor 3 – 4 luni de pilotare din cadrul programului, cele doua fintech-uri selectate vor avea oportunitatea unica de a-si testa solutiile pe piata bancara, intr-un mediu si in avand acces la date reale intr-un mod securizat.

Cine se poate inscrie in program?

Fintech-uri globale “later stage” si startup-uri tech, care au dezvoltate produse sau tehnologii inovatoare in domeniul analizei avansate de date (analiza datelor multicanal, modele de profilare a riscului clientilor functie de modul de tranzactionare analitice predictive de vanzari pentru achizitia de noi clienti) sau in domeniul programelor de loializare (B2B2C, platforme/ portaluri/marketplaces de loializare, programe de loializare omnicanal, tehnologii de management a solutiilor de loializare) sunt invitate sa aplice incepand de azi pe site-ul oficial.

Aplicatiile inscrise in program vor fi evaluate de membrii juriului care fac parte din Comitetele de inovare ale Raiffeisen Bank International si Boardul bancilor subsidiare din Bulgaria si Romania, care gazduiesc programul “Advanced Analitics and Loyalty Solutions for Companies Track” in cadrul Elevator Lab 2020. Semifinala va avea loc in luna septembrie si va include sesiuni video la distanta (remote) ale candidatilor selectati. Participantii selectati pentru faza finala vor fi invitati la evenimentul “Gala Finalistilor”, care este programata pentru sfarsitul lunii Septembrie, in Bucuresti, si in cadrul careia doua din cele mai bune fintech-uri vor fi selectate sa lucreze cu bancile participante.

La sfarsitul proiectului “proof of concept”, participantii la editia locala vor fi invitati la evenimentul „Demo Day” (programat sa se tina in primavara anului 2021), unde vor avea posibilitatea sa prezinte rezultatele proiectului pilot in fata reprezentantilor RBI, Elevator Venues (investitori fintech) cat si a reprezentantilor Raiffesen din mai multe tari. De asemenea, acestia vor avea oportunitatea unica de a incepe o colaborare de lunga durata cu RBI si de a-si promova produsul in toate tarile in care este prezent Grupul Raiffeisen.

Inscrierile pentru editia locala a programului de parteneriate fintech „Elevator Lab Partnership Program” sunt deschise intre 26 mai si 26 iunie pe site-ul programului – AICI.

„Elevator Lab Challenge” se desfasoara in Romania si Bulgaria ca parte a celui mai mare program de parteneriat intre fintech-uri si companii din Europa Centrala si de Est, Elevator Lab, organizat de Raiffeisen Bank International. Anul acesta partenerii pricipali ai programului in Romania sunt TechHub si Asociatia Romana de Fintech (ROFintech).

In 2018, Raiffesein Bank Romania, in parteneriat cu TechHub Bucharest, a organizat Elevator Lab Challenge, un program local de selectie pentru programul global Elevator Lab. 8 dintre fintech-urile inscrise in Challenge au participat intr-un Demo Night din care au iesit castigatori iesenii de la ThinkOUT.

In 2019, Romania a gazduit Elevator Lab Bootcamp, un program educational organizat impreuna cu TechHub Bucharest, ce a constat in sesiuni intensive de training in care participantii au invatat de la antreprenori cu experienta cum sa construiasca un startup de la zero, cum pot sa transforme ideea lor intr-un produs minim viabil (MVP) si care sunt resursele de care au nevoie pentru a face asta.

Despre Elevator Lab

Lansat in iunie 2017, Elevator Lab este un program de parteneriate organizat de grupul Raiffeisen Bank International (RBI). Elevator Lab a devenit cel mai mare program de parteneriate corporate in domeniul fintech din Europa Centrala si de Est, oferind participantilor acces potential la 14 piete diferite acolo unde grupul Raiffeisen este prezent.