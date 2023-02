Revolut lansează un apel pentru colectarea de donații în beneficiul fundațiilor și organizațiilor de caritate care sunt direct implicate în eforturile de salvare și asistență a populației afectate de cutremurele produse la începutul săptămânii în Turcia și Siria.

Revolut este partenerul mai multor fundații și asociații de caritate care sunt deja prezente cu echipe în cele două țări grav afectate de seismele produse săptămâna aceasta. Prin secțiunea Donații din aplicație, clienții pot dona o dată sau recurent către asociații și fundații precum: UNHCR, Crucea Roșie Irlandeză, Crucea Roșie Britanică, Disasters Emergency Committee (Comitetul pentru Situații de Urgență), Salvați Copiii, Action Against Hunger, printre altele.

Pentru a face donații în aplicație, utilizatorii pot accesa funcția Donații din Hub (o inimă galbenă încadrată într-un pătrat) și să selecteze cauza sau apelul pentru care vor să doneze. Pot face o singură donație, începând de la 1 leu, pot opta să facă donații periodice în sumă fixă (recurente) sau să vireze fondurile provenite din round-up (rotunjire) către beneficiarii apelului.

Apelul pentru Turcia și Siria este disponibil pentru toți clienții din Regatul Unit și din Spațiul Economic European (SEE). Fondurile se virează în integralitate către ong-urile beneficiare, nu se percep taxe sau comisioane.

Mai multe despre asociațiile partenere

Disasters Emergency Committee (Comitetul pentru Situații de Urgență) – DEC reunește 15 ong-uri din Regatul Unit care intervin rapid în situații de urgență și crize din toată lumea. DEC acordă sprijin tuturor persoanelor vulnerabile care au nevoie de intervenție urgentă ca urmare a producerii unor dezastre naturale (cutremure, incendii, inundații, alunecări de teren etc.).

Apelul pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria a fost lansat pe 9 februarie prin implicarea a 14 din cele 15 asociații caritabile care fac parte din DEC și care colaborează cu ong-uri din Turcia și Siria. Principalele obiective ale acestui apel sunt salvarea a cât mai multor vieți omenești și sprijinirea de urgență a persoanelor care au fost rănite sau și-au pierdut locuințele, acordându-le asistență medicală, adăpost temporar și pături. Alte priorități sunt asigurarea hranei și a resurselor de apă potabilă, precum și a asistenței medicale de bază pentru a preveni apariția și răspândirea unor boli, cum ar fi holera.

– Cu 10 lire sterline (55 lei) se pot asigura pături și căldură pentru două persoane;

– Cu 50 lire sterline(300 lei) se poate asigura hrana pentru 2 familii timp de 10 zile;

– Cu 100 lire sterline (550 lei) se pot asigura adăposturi temporare pentru patru familii rămase fără locuințe.

UNHCR Regatul Unit – Agenția ONU pentru refugiați are echipe și parteneri în ambele țări, cu ajutorul cărora realizează distribuția și refacerea stocurilor necesare pentru echipele de salvatori din aceste țări. În Siria, a distribuit deja pachete de prim ajutor constând în folii izoterme, saltele, pături, saci de dormit și produse de prim ajutor. În zilele următoare, agenția va continua să trimită și mai multe provizii și stocuri de materiale în ambele țări.

Cum alocă UNHCR sumele colectate:

– 825 de lire sterline (4.560 de lei) reprezintă bugetul pentru a furniza pături groase către 100 de familii rămase fără locuințe;

– 5.000 de lire sterline (27.670 de lei) pot ajuta la acordarea de kit-uri de prim ajutor către 30 de familii din Siria, inclusiv saltele, conserve și alte provizii;

– 25.000 de lire sterline (138.140 de lei) ar putea contribui la asigurarea adăposturilor temporare pentru 65 de familii rămase fără locuințe.

Salvați Copiii – În urma seismelor produse în cele două țări, mii de copii au rămas sub cerul liber sau sunt nevoiți să stea în casele lor lipsite de căldură și de servicii de primă utilitate, în timpul iernii. Salvați Copiii, unul dintre membrii DEC, are proiecte în derulare în regiune de mai mulți ani și a stabilit relații de colaborare cu multe organizații locale, ceea ce i-a permis să mobilizeze rapid resursele necesare pentru intervenție. Alături de Semiluna Roșie Turcă și asociația Sprijin pentru Viață (Support to Life) din Turcia și de organizația Shafak din Siria, Salvați Copiii acordă ajutor populației locale și identifică nevoile copiilor care au de suferit din cauza dezastrului.

Cum pot ajuta fondurile donate către Salvați Copiii:

– 5 lire sterline pot achita o pereche nouă de încălțăminte pentru un copil;

– 23 lire sterline pot achita un set de îmbrăcăminte de iarnă pentru un copil;

– 49 lire sterline pot asigura consilierea psihologică și terapia necesară pentru 10 copii timp de 3 luni;

– 5.350 lire sterline pot ajuta cu pături, îmbrăcăminte, ustensile de bucătărie, provizii 50 de familii care au pierdut tot ce aveau din cauza cutremurelor.

Crucea Roșie Britanică (membru al DEC) și societățile naționale Semiluna Roșie Turcă și Siriană au mobilizat echipele pentru a distribui către populația sinistrată apă potabilă, mâncare, pături, adăposturi temporare, pentru a face față frigului din timpul iernii. De asemenea, cele două asociații caritabile acordă consiliere psihologică persoanelor care suferă traume de pe urma dezastrului.

Semiluna Roșie Turcă a amenajat deja 16 bucătării mobile și a furnizat hrană cu 77 de camioane speciale pentru logistică alimentară, a ridicat 2.006 corturi și a distribuit 28.654 de pături. Semiluna Roșie Siriană (SARC) a trimis peste 30 de ambulanțe în zonele afectate și a distribuit 4.900 de saltele și peste 9.000 de pături către populația care înfruntă frigul și intemperiile.

Crucea Roșie Irlandeză este de asemenea unul dintre partenerii europeni care au reacționat rapid pentru a-i sprijini pe omologii din Siria și Turcia în acordarea de asistență imediată persoanelor sinistrate. A trimis pături, corturi, rezerve de apă potabilă și mâncare neperisabilă, dar contribuie și cu asigurarea hranei calde pentru zeci de mii de persoane sinistrate. De asemenea, comunitățile au nevoie de consiliere psihologică imediată.

Cum pot ajuta fondurile donate către Crucea Roșie Irlandeză:

– 50 de euro (245 de lei) pot fi folosiți pentru achiziționarea medicamentelor și ustensilelor medicale de primă urgență;

– 75 de euro (370 de lei) pot asigura obiectele de igienă personală necesară pentru o familie;

– 150 de euro (735 de lei) pot asigura un adăpost de urgență pentru o familie afectată de cutremure.