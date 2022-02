Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 3,29% pe an, de la 3,22% cu o zi în urmă, conform BNR. O valoare similară a indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost consemnată în urmă cu aproape trei ani, respectiv în 14 mai 2019. În data de 9 februarie 2021, acest indice era de 1,54% pe an.

La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 1,98%.

Astazi avem o crestere a ROBOR la 3 luni ce deja include in pret și viitoarele creșteri de dobanda si implicit cresterea anticipata de piață pentru decizia BNR de astăzi. In 9 februarie, in a doua sedintă de politică monetară din acest an, economiștii din bănci se așteptă ca Banca Centrală să revizuiască în sens ascendent prețurile de consum și să majoreze rata de dobândă de referință, cu cel puțin 25 puncte bază.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 3,43%, de la 3,37%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,56% pe an, de la 3,48% pe an cât era marţi.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,17% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,08%.