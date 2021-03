Economia României a înregistrat un avans de 4,8% în trimestrul patru al anului trecut comparativ cu trimestrul al treilea, aceasta fiind cea mai puternică creştere a Produsului intern brut înregistrată de o ţară membră a Uniunii Europene în trimestrul patru comparativ cu trimestrul precedent, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Prim-ministrul Florin Cîțu a comentat anunțul Eurostat pe pagina sa de Facebook:

“Eurostat CONFIRMĂ revenirea în V a economiei. România a avut CEA MAI MARE creștere economică din UE în trimestrul IV din 2020. Mulțumesc pentru că am făcut echipă în cea mai mare criză din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri în 2020. Chiar daca am fost sabotați constant de socialiștii de la PSD. Continuăm la fel și în perioada 2021-2024 și rezultatele se vor vedea imediat”, a scris acesta.

În schimb, economia zonei euro a înregistrat o contracţie de 0,7%, iar cea a UE un declin de 0,5%, în trimestrul patru al anului trecut comparativ cu trimestrul al treilea. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Irlanda (minus 5,1%), Austria (minus 2,7%), Italia (minus 1,9%) şi Franţa (minus 1,4%). La polul opus, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în România (4,8%), Malta (3,8%), Croaţia şi Grecia (ambele 2,7%).

Pe ansamblul anului 2020, Produsul intern brut al zonei euro a înregistrat o contracţie de 6,6%, faţă de un declin de 6,8% cât s-a anunţat iniţial. De asemenea, în cazul Uniunii Europene, cifrele privind evoluţia PIB-ului au fost revizuite până la un declin de 6,2%, faţă de unul de 6,4% prognozat iniţial.

Datele Eurostat arată că, în pofida unor evoluţii peste aşteptări la finalul anului, graţie performanţelor industriei germane, performanţele economice ale Europei pe ansamblul anului 2020 sunt mai slabe decât cele ale rivalilor. Anul trecut, Produsul intern brut al SUA a scăzut cu 3,5%, în Rusia a scăzut cu 3,1% în timp ce economia chineză a înregistrat un avans de 2,3%.

Anterior, Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în scădere la 4,8% datele privind creşterea Produsului intern brut (PIB) în ultimul trimestru al anului trecut, fără a afecta, însă, estimarea pentru întregul an, potrivit căreia economia României s-a contractat cu 3,9% în termeni reali. Cifrele publicate de INS în 16 februarie 2021 indicau un avans al PIB de 5,3% în trimestrul 4 din 2020 comparativ cu trimestrul precedent.

Economia în an pandemic: investițiile productive au crescut cu 5.6%, însă consumul populației a scăzut cu 5%

Pe 16 februarie 2021, INS estima un avans al PIB de 5,3% pentru cel de-al patrulea trimestru din 2020. Astfel, economia României a scăzut cu 3.9% an/an, evoluția mai bună comparativ cu cea înregistrată la nivelul Zonei Euro – declin de 6.8% an/an.

Investiţiile nete realizate în economie au însumat 106,195 miliarde de lei în 2020, în creştere cu 0,1%, comparativ cu anul 2019, conform datelor provizorii publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit datelor, chiar dacă incertitudinile au fost ridicate, se observă o majorare a investițiilor productive cu 5.6% an/an în 2020, iar dinamica a fost susținută de nivelul redus al costurilor reale de finanțare, dar și de implementarea programului IMM Invest.

Pe de altă parte, cifrele privind consumul populației sunt în scădere cu 5% an/an în 2020, în contextul restricțiilor de circulație impuse anul trecut, dar și a majorării ratei de economisire a populației care s-a temut de pierdea locului de muncă sau de o recesiune puternică.

Datele confirmă o scădere abruptă pentru sectorul primar cu 16.2% an/an, iar în industrie scăderea este de 9.3% an/an în 2020.

În ceea ce privește PIB-ul nominal din 2020 s-a înregistrat o ajustare de 5.1 miliarde euro, până la 217.9 miliarde euro.