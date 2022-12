Saxo Bank, specialistul în tranzacționare și investiții online, a lansat astăzi cele 10 previziuni scandaloase pentru 2023. Previziunile se concentrează pe o serie de evenimente improbabile, dar subapreciate, care, dacă ar avea loc, ar trimite unde de șoc pe piețele financiare, precum și pe cele politice și culturale.

Aceste predicții sunt un experiment de gândire, pentru a lua în considerare întreaga amploare a ceea ce este posibil – chiar dacă nu neapărat probabil, mai ales că, ocazional, ele devin realitate. Deși aceste previziuni nu constituie direcțiile de bază ale Saxo pentru ceea ce se va întâmpla în 2023, toate mișcările mari ale pieței sunt provocate de ceva scandalos, deoarece o mișcare mare a pieței necesită o mare surpriză.

Într-o lume în care băncile centrale și guvernele sunt pregătite să piardă lupta cu inflația, riscul este ca piețele să se dovedească mai scandaloase ca niciodată în 2023 și după asta.

Comentând despre Previziunile Scandaloase pentru 2023, Steen Jakobsen, Chief Investment Officer la Saxo Bank, a spus: „Previziunile Scandaloase din acest an susțin că orice speranță într-o revenire la dinamica dezinflaționistă pre-pandemică este imposibilă, deoarece am intrat într-o economie de război globală, cu fiecare putere majoră din întreaga lume care se luptă acum să-și susțină securitatea națională pe toate fronturile; fie într-un sens militar real, fie din cauza lanțului de aprovizionare afectat major, a energiei și chiar a nesiguranțelor financiare care au fost scoase la iveală de experiența pandemiei și de invazia Rusiei în Ucraina.”

Lumea e în război

Previziunile Scandaloase pentru 2023 sunt inspirate de asemănările dintre Europa de astăzi și starea continentului la începutul secolului al XX-lea. În 1910, Norman Angell a scris „Marea Iluzie”, argumentând că Europa nu ar putea fi din nou implicată într-un război serios, deoarece comerțul reciproc avantajos a crescut în proporții enorme în deceniile precedente de pace prosperă. În zece ani, Europa a rămas în ruine după un război oribil de uzură pe fronturi stagnante.

Avansând rapid până în 2022, situația e similară, deoarece mulți au fost șocați de invazia rusă a Ucrainei. Puțini au putut înțelege de ce liderul Rusiei Putin ar risca victime de război și ar trimite țara în declin economic după două decenii de comerț în plină expansiune și extrem de profitabil bazat pe export, mai ales în industriile extractive de mărfuri – în principal cu Europa de Vest și restul lumii.

Invazia ucraineană a adus în Europa o mentalitate de economie de război la o scară nemaivăzută din 1945. Și nu este vorba doar despre capacitățile militare îngrozitor de inadecvate din Europa de Vest, ci și despre un model industrial, centrat pe Germania, care a fost provocat prin oprirea de cumpărare de petrol și gaze rusești ieftine și abundente.

Trei dintre previziunile scandaloase pentru 2023 privesc modul în care Europa ar putea răspunde la această situație dificilă, una care urmărește crearea unei forțe armate ale UE și alta care observă disfuncția politică care se conturează în Franța și, eventual, ne accelerează către următoarea criză existențială pentru UE. În cele din urmă, Regatul Unit s-ar putea găsi dintr-o dată mult prea mic pentru a pretinde că poate rămâne un actor independent într-o lume mult mai mare, deoarece Saxo prezice scandalos că anul viitor va avea loc un referendum „UnBrexit”.

Saxo prezice că aceste economii de război vor fi modelul puterilor globale. SUA și China se instalează într-o mentalitate de economie de război, pe măsură ce rivalitatea lor comercială și tehnologică continuă. Țările satelit s-ar putea găsi într-o situație presantă, aceea de a rămâne nealiniate într-un „război rece comercial”. Din răspunsul la invazia Rusiei în Ucraina, este clar că orice țară fără o alianță militară de lungă durată cu SUA va găsi inacceptabil să rămână vulnerabilă la armonizarea sistemului global USD. Deci, Saxo prezice că marile puteri vor ține o conferință și vor conveni asupra unei noi monede de rezervă, pentru a evita în întregime sistemul USD.

Dacă teza Saxo asupra economiei de război se dovedește corectă în 2023, atunci să ne așteptăm la o inflație persistentă. Dacă inflația este mai mică decât jumătate din rata maximă din 2022 până la sfârșitul anului viitor, rezultatele scandaloase sunt aproape o garanție.

În 2023, investitorii ar putea risca să supraestimeze impactul pozitiv al recesiunii probabile asupra inflației. Cu sau fără o recesiune locativă și de creditare, nevoia aproape inepuizabilă a unei națiuni de a investi în noile priorități ale economiei de război va asigura o înclinare către mai multe riscuri de inflație. De la asigurarea aprovizionării cu energie pe termen lung până la relocarea producției pentru a construi lanțuri locale de aprovizionare pentru bunuri vitale și extinderea capacităților militare, orice încetinire a cererii din partea sectorului privat va fi compensată, mai apoi, de cheltuielile din sectorul public.

Și în timp ce băncile centrale susțin că încearcă să lupte împotriva inflației, nu își doresc cu adevărat „prea mult succes” în a face acest lucru. Acest lucru se datorează faptului că, pe termen lung, o datorie suverană mare va ajunge aproape întotdeauna la default-ul lent al inflației, mai degrabă decât la austeritate sau default-uri implicite.

Previziunile scandaloase pe 2023 sunt disponibile aici, iar sumarizarea lor este prezentată mai jos:

1. Coaliția miliardarilor creează Proiectul Manhattan pentru energie, de trilioane de dolari

În 2023, proprietarii marilor companii de tehnologie și alți miliardari tehnofili vor deveni nemulțumiți de lipsa de progres în dezvoltarea infrastructurii energetice necesare, care să le permită atât să-și urmeze visurile, cât și să abordeze tranziția energetică necesară. Făcând echipă, ei creează un consorțiu cu numele de cod Third Stone, cu scopul de a strânge peste un trilion de dolari pentru a investi în soluții energetice.

Va deveni cel mai mare efort de cercetare și dezvoltare de la proiectul original Manhattan care a dezvoltat prima bombă atomică. Pe lângă eforturile pure de cercetare și dezvoltare care vizează realizarea potențialului noilor tehnologii actuale și inovatoare, fondul se va concentra în mare măsură și asupra integrării sau asupra modului de combinare a noilor surse de generare cu infrastructura de transport și stocare a energiei care oferă sarcina de bază, călcâiul lui Ahile al soluțiilor actuale de energie alternativă.

Impactul pe piață: companiile care sunt partenere cu consorțiul Third Stone și pot ajuta la realizarea viziunii sale cresc în valoare într-un mediu de investiții altfel slab.

2. Președintele francez Macron demisionează

La alegerile legislative din iunie 2022, partidul președintelui Emmanuel Macron și aliații săi și-au pierdut majoritatea totală în Parlament. Confruntat cu o opoziție puternică din partea alianței de stânga NUPES și a Mitingului Național de extremă-dreapta a lui Marine Le Pen, guvernul nu are altă opțiune decât să adopte legi majore și bugetul 2023 printr-un decret accelerat – declanșând articolul 49.3 al constituției.

Cu toate acestea, ocolirea parlamentarilor nu poate fi o modalitate de a guverna într-o democrație. Se înțelege, așadar că va fi o fomrulă ineficientă în următorii patru ani și nu va putea să-și treacă semnătura pe reforma pensiilor. Urmând exemplul lui Charles de Gaulle în 1946 și 1969, Macron decide în mod neașteptat să demisioneze la începutul lui 2023.

Demisia lui Macron deschide ușa Palatului Élysée concurentului de extremă-dreapta Le Pen, provocând astfel un val de stupefacție în toată Franța și nu numai, și creând cea mai recentă provocare existențială pentru proiectul UE și fundamentele instituționale instabile ale acestuia.

3. Aurul zboară spre 3.000 USD uncia, deoarece băncile centrale eșuează în lupta cu inflația

În 2023, aurul își găsește în sfârșit locul după un 2022 plin de provocări, în care mulți investitori au fost frustrați de incapacitatea sa de a se ridica, chiar dacă inflația a urcat la maximul din ultimii 40 de ani. 2023 este anul în care piața descoperă în sfârșit că inflația va rămâne „fierbinte” în viitorul previzibil. Înăsprirea politicii Fed și înăsprirea cantitativă determină o nouă problemă pe piețele de titluri de trezorerie din SUA, care forțează noi „măsuri” ascunse pentru a limita volatilitatea pieței trezoreriei, ceea ce înseamnă cu adevărat o nouă relaxare cantitativă de facto. Și, odată cu sosirea primăverii, China decide să se îndepărteze mai mult de politica sa de zero COVID, promovând un tratament eficient și poate chiar un nou vaccin. Cererea chineză dezlănțuită din nou provoacă o nouă creștere profundă a prețurilor mărfurilor, ceea ce provoacă o creștere a inflației, mai ales în termeni din ce în ce mai slabi ai USD, deoarece noua atenuare a poziției Fed pedepsește dolarul.

În 2023, cea mai puternică dintre monede primește o nouă explozie de sprijin din trei direcții. În primul rând, contextul geopolitic al unei dezvoltări a mentalității economiei de război, care presupune mai multă încredere în propriile resurse și reducerea deținerilor de rezerve valutare străine, preferând aurul. În al doilea rând, investițiile masive în noile priorități de securitate națională, inclusiv sursele de energie, tranziția energetică și lanțurile de aprovizionare. În al treilea rând, creșterea lichidităților globale pe măsură ce factorii de decizie politică încearcă să evite o dezamăgire pe piețele datoriilor, pe măsură ce o recesiune ușoară de creștere reală se instalează. Aurul trece peste vârful de 2.075 USD ca și cum nu ar fi fost acolo și aleargă spre cel puțin 3.000 USD anul viitor.

4. Se înființează Forțele Armate UE

Invazia Ucrainei de către Rusia a adus cel mai mare război în Europa din 1945, iar alegerile intermediare din SUA din 2022 au înregistrat o creștere puternică a reprezentării populiștilor republicani de dreapta în Congres, fostul președinte Trump declarându-și candidatura la președinție în 2024.

În 2023, devine mai clar ca niciodată că Europa trebuie să pună în ordine poziția defensivă a Uniunii, fiind mai puțin capabilă să se bazeze pe ciclul politic din ce în ce mai instabil al SUA și confruntându-se cu riscul ca SUA să își retragă complet vechiul angajament față de Europa, poate după un armistițiu ucrainean-rus. Într-o mișcare dramatică, toți membrii UE decid să creeze forțele armate ale UE înainte de 2028, cu scopul de a înființa forțe operaționale terestre, maritime, aeriene și spațiale complet echipate și dislocate, care să fie finanțate cu cheltuieli de 10 trilioane de euro, pe 20 de ani.

Pentru a finanța noile forțe armate ale UE, sunt emise obligațiuni UE, care urmează să fie finanțate pe baza cheilor PIB-ului fiecărei țări membre. Acest lucru adâncește drastic piața datoriilor suverane a UE, conducând la o redresare puternică a zonei euro pe baza impulsului masiv al investițiilor.

5. Cel puțin o țară va interzice producția de carne până în 2030

Pentru a atinge ținta de emisii nete zero până în 2050, un raport estimează că consumul de carne trebuie redus la 24 kg de persoană pe an, în comparație cu media actuală a OCDE de aproximativ 70 kg. Țările cel mai probabil să ia în considerare abordarea alimentară asupra schimbărilor climatice vor fi cele care au obiective obligatorii de emisii nete zero. Suedia s-a angajat să atingă neutralitatea carbonului până în 2045, în timp ce alții, precum Regatul Unit, Franța și Danemarca vizează 2050. Dar o asemenea abordare rareori, iar în 2023, cel puțin o țară caută să devină lider în cursa pentru cea mai agresivă politică climatică și va trece la impozitarea puternică pe carne, începând cu 2025. În plus, intenționează să interzică în întregime toată carnea de origine animală vie produsă pe plan intern până în 2030, calculând că a îmbunătățit produsele artificiale derivate din plante, carnea și tehnologiile de carne cultivată în laborator cu emisii mai puțin nocive.

6. Marea Britanie organizează un referendum UnBrexit

În 2023, Rishi Sunak și Jeremy Hunt reușesc să ducă ratingurile de popularitate a conservatorilor la cote minime nemaiauzite, deoarece programul lor fiscal brutal aruncă Marea Britanie într-o recesiune zdrobitoare, cu șomajul în creștere și, în mod ironic, deficitele crescând și ele pe măsură ce veniturile fiscale se usucă. Demonstrațiile publice explodează, cerând ca Sunak să convoace alegeri anticipate din cauza lipsei unui mandat popular. În mijlocul ruinei economice, sondajele – chiar și în Anglia și Țara Galilor – arată două gânduri cu privire la cât de înțelept a fost Brexitul. Sunak cedează în cele din urmă și convoacă alegeri, demisionând pentru a permite unui nou profil conservator să preia conducerea partidului învins. Liderul laburist Keir Starmer, observând sprijinul popular pentru un al doilea referendum Brexit și deputații liberali care au crescut în sondaje în timp ce cer un nou referendum, candidează pe o platformă de nealiniere cu privire la problema Brexit, dar susține un al doilea referendum pentru a se alătura din nou UE, în conformitate cu acordul lui David Cameron încheiat înainte de referendumul inițial din 2016. Un guvern laburist preia puterea în T3, promițând un referendum UnBrexit pentru 1 noiembrie 2023. Votul ReJoin câștigă.

Impactul pieței: după o performanță slabă la începutul anului 2022, GBP recuperează 10% față de EUR și 15% față de CHF datorită impulsului anticipat pentru sectorul serviciilor financiare din Londra.

7. Se introduc prețurile controlate pentru a opri inflația oficială

Inflația va rămâne o provocare de controlat atâta timp cât globalizarea continuă să meargă prost/invers și nevoile energetice pe termen lung rămân neabordate.

Aproape toate războaiele au adus controlul prețurilor și raționalizarea, aparent la fel de inevitabile ca victimele în război. 2022 a adus, de asemenea, inițiative timpurii și întâmplătoare de gestionare a inflației. Taxele pe profiturile excepționale pentru companiile energetice sunt la modă, în timp ce guvernele nu reușesc să folosească instrumentul clasic de raționalizare a proviziilor. În schimb, subvenționează în mod activ cererea în exces prin plafonarea prețurilor la încălzire și electricitate pentru consumatori. În Franța, asta înseamnă pur și simplu că utilitățile dau faliment și trebuie naționalizate. Proiectul de lege este transmis guvernului, apoi monedei comune prin inflație, iar apoi avem probabil efortul condamnat al oficialilor occidentali de a limita prețurile la energie din Rusia, din 5 decembrie. Intenția este de a înfometa Rusiei de venituri și, sperăm, de a micșora prețurile de export ale țițeiului în toate țările, dar probabil că nu o va face niciuna.

Într-o economie de război, mâna guvernului se va extinde fără milă atâta timp cât presiunile prețurilor amenință stabilitatea. Gândirea factorilor de decizie politică este că creșterea prețurilor sugerează cumva eșecul pieței și că este nevoie de mai multe intervenții pentru a preveni ca inflația să destabilizeze economia și chiar societatea. În 2023, așteptați-vă la extinderea controlului prețurilor și chiar a salariilor, poate chiar și ceva de genul unui nou Consiliu național pentru prețuri și venituri care va fi înființat în Marea Britanie și SUA.

Dar rezultatul va fi același ca și pentru aproape fiecare politică guvernamentală: legea consecințelor neintenționate. Controlul prețurilor fără a rezolva problema de bază nu numai că va genera mai multă inflație, ci va risca să rupă și țesutul social prin scăderea nivelului de viață din cauza descurajării producției și a alocării greșite a resurselor și investițiilor. Numai prețurile determinate de piață pot oferi o productivitate și eficiență îmbunătățite prin investiții.

Impactul pe piață: vă rugăm să consultați Previziunea Scandaloasă cu privire la creșterea prețului aurului la 3.000 USD.

8. OPEC+ și Ch/India ies din FMI și cad de acord să tranzacționeze cu un nou asset pentru rezerve

Recunoscând armonizarea în curs de desfășurare a USD de către guvernul SUA, țările non-aliate ale SUA se îndepărtează de USD și FMI pentru a crea o uniune internațională de compensare (ICU) și un nou asset pentru rezerve, Bancor (codul valutar KEY), folosind ideea orginală a lui Keynes din zilele de dinainte de Bretton Woods, de a se delimita de practicile SUA de a-și valorifica puterea asupra sistemului monetar internațional.

Impactul pieței: băncile centrale nealiniate și-au redus considerabil rezervele în USD, randamentele trezoreriei americane cresc și USD scade cu 25% față de un coș de valute tranzacționat cu noul activ-CHEIE.

9. Japonia fixează USDJPY la 200 pentru a-și „repara” sistemul financiar

Pe măsură ce 2022 se apropie de 2023, presiunea asupra JPY și a sistemului financiar japonez crește din nou, pe fondul crizei globale de lichiditate declanșată de înăsprirea vicioasă a politicii Fed și randamentele mai mari ale trezoreriei americane. Inițial, BoJ și Ministerul Nipon al Finanțelor abordează situația prin încetinirea și apoi oprirea intervenției valutare, după ce au recunoscut amenințarea existențială la adresa finanțelor țării, după ce au spart mai mult de jumătate din rezervele băncii centrale. Dar, pe măsură ce USDJPY crește între 160 și 170, iar strigătele publicului de nemulțumire împotriva inflației în creștere ating apogeul, politicienii știu că criza necesită acțiuni noi îndrăznețe. Cu USDJPY crescând dincolo de 180, guvernul și banca centrală trec la acțiune.

În primul rând, ei declară un prag pentru JPY la 200 în USDJPY, anunțând că aceasta va fi doar o acțiune temporară de durată necunoscută pentru a permite o resetare a sistemului financiar japonez. Această resetare include ideea ca BoJ să monetizeze în mod explicit toate datoriile sale, ștergându-le din existență. QE cu monetizare – va fi extinsă, pentru a reduce și mai mult povara datoriei publice a Japoniei, dar cu un plan de reducere prestabilit în următoarele 18 luni.

Mișcarea face ca datoria publică să scadă la 100% din PIB la sfârșitul operațiunilor BoJ, mai puțin de jumătate din punctul său de pornire. Dobânda de politică a BoJ este apoi majorată la 1,00 la sută și tot controlul curbei randamentului este ridicat, ceea ce permite dobânzii pe 10 ani să crească la 2,00 la sută. Băncile sunt recapitalizate după cum este necesar pentru a evita insolvența și stimulentele fiscale pentru repatrierea enormelor economii japoneze deținute în străinătate, iar trilioane de yeni se întorc pe țărmurile japoneze, pe măsură ce exporturile japoneze continuă să crească.

În consecință, PIB-ul real al Japoniei scade cu 8% din cauza puterii de cumpărare reduse, chiar dacă PIB-ul nominal crește cu 5% din cauza creșterii costului vieții, dar resetarea readuce Japonia pe o traiectorie stabilă și creionează un model tentant de răspuns la criză – pentru că o criză similară va lovi în mod inevitabil Europa și chiar SUA în cele din urmă.

Impactul pieței: USDJPY se tranzacționează la 200, dar este pe cale de scădere până la sfârșitul anului.

10. Intredicțiile din paradisurile fiscale ucid investițiile private

În 2016, UE a introdus o listă neagră a paradisurilor fiscale a UE care identifică țările sau jurisdicțiile care au fost considerate „necooperante”, deoarece stimulează evaziunea fiscală și planificarea agresivă. Acest lucru a fost ca răspuns la scurgerile de informații „Panama Papers”, în care milioane de documente dezvăluiau înșelăciuni fiscale de către persoane bogate, inclusiv politicieni și vedete ale sportului. Pe măsură ce mentalitatea economiei de război se adâncește și mai mult în 2023, perspectivele de securitate națională se îndreaptă din ce în ce mai mult către politicile industriale și protecția industriilor interne. Întrucât cheltuielile pentru apărare, relocarea și investițiile în tranziția energetică sunt costisitoare, guvernele caută toate sursele potențiale de venituri fiscale disponibile și găsesc câteva ținte ușoare în paradisurile fiscale. Se estimează că paradisurile fiscale costă guvernele între 500 și 600 de miliarde USD anual = veniturile pierdute din impozitul pe profit.

În 2023, OCDE va lansa o interdicție totală asupra celor mai mari paradisuri fiscale din lume. În SUA, dobânda transferată impozitată ca câștig de capital este, de asemenea, transferată la venitul obișnuit. Interdicția UE privind paradisurile fiscale și modificarea din SUA a regulii de impozitare a dobânzilor reportate zguduie întreaga industrie de capital privat și capital de risc, închizând o mare parte a ecosistemului și văzând firmele de capital privat listate la bursă că au o reducere de 50% a evaluării.

Impactul pieței: iShares Listed Private Equity UCITS ETF scade cu 50%.

