La început de 2021, BCR vine cu o nouă propunere în cadrul programului său de educație financiară Școala de Bani: un curs de educație financiară adresat, în premieră, părinților. Cursul este gratuit și cuprinde 7 lecții, ce abordează subiecte menite să-i ajute pe aceștia să contribuie la educația financiară a celor mici, folosindu-se de exemple practice, dar și jocuri distractive și fișe de activități, pe care cei mici le pot folosi pentru a învăța despre bani.

„Începem anul la Școala de Bani cu un modul online în premieră pentru părinți, deoarece ei sunt cei care le oferă acasă copiilor primele lecții de educație financiară. Și e important ca acestea să aibă, încă de la început, o bază sănătoasă. Ultimul an a fost unul al adaptării și incertitudinii, dar asta nu ne-a împiedicat să continuăm un demers la care ținem foarte mult: acela de a îmbunătăți relația românilor cu banii și de a le oferi informațiile necesare pentru a face alegeri financiare inteligente. Am regândit lucrurile, am mutat atelierele și cursurile în online, am încercat să fim cât mai flexibili și ne-am bucurat să primim feedback pozitiv de la participanți și în aceste condiții aparte. Am vrut să îi ajutăm pe oameni chiar și de la distanță să devină mai conștienți și mai atenți cu finanțele personale și ne propunem să facem asta și în 2021”, spune Nicoleta Deliu, coordonatoarea programului Școala de Bani.

Modulul special de educație financiară pentru părinți poate fi accesat gratuit pe platforma www.scoaladebani.ro, prin crearea unui cont sau prin intermediul contului de Facebook.

Școala de Bani a încheiat anul 2020 cu peste 33.000 de absolvenți. Începând cu luna martie, toate cursurile au fost adaptate și transferate în online, astfel încât să poată fi accesate în continuare de oriunde din țară, chiar și în contextul restricțiilor impuse de Covid-19. Și atelierele de educație pentru copii FLiP – Școala de Bani pe Roți s-au transformat în cursuri virtuale, la care au participat peste 20.000 de elevi și 1.200 de profesori, în cadrul a peste 600 de ateliere cu durata a 1,5 ore. Atelierele FLiP au fost realizate în parteneriat cu Școala de Valori.

„Pentru cei care nu vor să-și lase viitorul la întâmplare, am creat o călătorie inițiatică în lumea finanțelor și a creșterii calității vieții. Ideea s-a născut din dorința a-i susține și pe tineri să-și dezvolte abilități financiare, să-și gestioneze eficient banii de buzunar și, mai ales, să învețe să gândească în perspectivă și să decidă asumat. Prin educație financiară, în cadrul FLiP Școala de Bani, tinerii au șansa să conștientizeze ce contează cu adevărat pentru ei și să descopere căi simple prin care își pot modela propriul comportament financiar, practicând obiceiuri sănătoase, lăsându-se inspirați și cuceriți de rezultatele financiare pe care le pot obține fără prea mult efort, încă de timpuriu”, a declarat Silvia Bogdan, Președinte Școala de Valori.

Prin Școala de Bani, BCR își propune creșterea nivelului de cunoștințe financiare în rândul populației de toate vârstele. Un studiu efectuat recent în Uniunea Europeană a plasat România pe ultimul loc în ceea ce privește educația financiară. Românilor le lipsesc noțiunile de bază care i-ar ajuta să își administreze eficient bugetul personal, de aceea, astfel de cursuri gratuite reprezintă un prim pas în acest demers.

Școala de Bani este cel mai amplu program de educație financiară din România. În ultimii cinci ani, peste 1.500 de angajați ai BCR au devenit profesori de educație financiară și au reușit să ofere astfel de cursuri gratuite către aproape jumătate de milion de români – copii, tineri și adulți. Cei interesați se pot înscrie la cursuri prin completarea formularului disponibil pe www.scoaladebani.ro.