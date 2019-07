Guvernul trebuie să crească baza de clienţi bancabili disponibilă sistemului bancar din România, a declarat marţi preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Sergiu Oprescu, într-o conferinţă de specialitate.

“Guvernul trebuie să ne crească baza de clienţi bancabili. Dacă noi (Guvernul, n.red.) am aplica legea şi am capitaliza creditele acţionarilor de care discutăm, noi – ca sistem bancar – am avea dintr-o dată o bază mult mai mare de clienţi bancabili. Legislaţia există, ea trebuie doar aplicată. Ştiţi şi dumneavoastră că dacă ai capital social mai mic de 50%, în mod normal eşti chemat să faci ceva”, a afirmat preşedintele ARB la Bankers Summit 2019.

Pe de altă parte, vorbind despre cum se vor schimba băncile în viitor, Sergiu Oprescu a estimat că interacţiunea dintre clienţi şi bănci va avea loc în orice moment.

“Ca să vedem cum arată banca viitorului, trebuie să ne uităm dinspre client. Dacă ne uităm dinspre bănci, de obicei avem o anumită lipsă de obiectivitate. În primul rând, clientul doreşte convenienţă, adică să fie totul extrem de rapid. Cred că interacţiunea dintre bancă şi client se va petrece 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, în orice moment, în orice situaţie. Cred că vor fi câteva segmente care vor fi comoditizate de către fin-tech, cum e segmentul plăţilor. Plăţile în anumite ecosisteme nu vor mai fi doar apanajul băncilor. Cred că vom avea ceea ce se numeşte Personal Financial Manager, adică un fel de asistent personal financiar care la fiecare intercaţiune pe care o avem cu banca ne spune dacă facem bine sau nu, deci vom avea parte de CFO-ul (Chief Financial Officer, n.red) personal”, a apreciat preşedintele ARB la evenimentul organizat de Ziarul Financiar.

Acesta a atras atenţia că trendul general este căderea barierelor naţionale în ceea ce priveşte domeniul bancar.

“Banca viitorului poate să fie globală şi noi trebuie să vedem cum se va interfaţa această bancă a viitorului cu mediul bancar din România, pentru că trendul general este să cadă barierele naţionale, de banking naţional. Barierele de banking, de servicii bancare, între ţări, au coborât foarte tare, ca atare cross broder banking, sau servicii financiare cross border, uitaţi-vă la Revolut, ele sunt din ce în ce mai frecvente şi capătă o cotă de piaţă din ce în ce mai mare, ca atare riscul pe care şi noi ca sistem bancar îl avem este ca, de fapt, clienţii noştri, dacă nu găsesc soluţia potrivită în ţara în care operează, să-şi găsească soluţii la nivel european, ceea ce până la urmă nu e un risc, dacă te uiţi din perspectiva clientului”, a declarat Sergiu Oprescu.

Acesta a apreciat că în prezent băncile urmăresc cu extrem de atent fiecare nouă iniţiativă sau nouă propunere legislativă.

“Există o îngrijorare, cred că în mod normal am intrat în zona de atenţie din punct de vedere al condusului economiei, deci trebuie să fim extrem atenţi de fiecare nouă iniţiativă sau nouă propunere pe care o avem la nivel macroeconomic, dar nu suntem în zona de pericol în clipa de faţă, suntem în zona de atenţie. Bineînţeles, a continua să accelerezi în curbă s-ar putea să ne ducă la un moment dat în condiţii de pericol. Dar încă nu suntem în acea zonă”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor.