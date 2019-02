Alpha Bank își consolidează structura Comitetului Executiv prin numirea lui Sergiu Oprescu în funcția de Director General Rețea Internațională și a lui Nikos Salakas ca Director General, Bună Guvernanță și Juridic. Ocupanții celor două poziții fac parte din structura Comitetului Executiv al Grupului și raporteaza direct către Vassilis Psaltis, CEO.

“Aceste noi roluri vor accelera procesul de luare a deciziilor, sporind capacitatea noastră de implementare, astfel încât, să putem pune în aplicare o agendă ambițioasă în anii ce urmează”, a declarat Vassilis Psaltis, CEO Alpha Bank.

”Ca Președinte Executiv al Alpha Bank România sunt profund onorat de numirea ca membru în Comitetul Executiv al Alpha Bank AE, preluând astfel și pozitia de Director General al Rețelei Internaționale. Noul rol reprezintă o provocare personală pe care o accept cu entuziasm și responsabilitate. Este o recunoaștere a maturității profesionale și a încrederii cu care a fost investită conducerea băncii din România.” a declarat Sergiu Oprescu.

Sergiu Oprescu va coordona subsidiarele Alpha Bank din patru țări (Albania, Cipru, România, UK) consolidând vizibilitatea internațională a grupului și asigurând alinierea la politicile de bună guvernanță ale acestuia. Își va păstra poziția de președinte executiv și membru al Consiliului de administrație al Alpha Bank România.

Nikos Salakas va aduce îmbunătățiri și va coordona segmente cheie cu rol critic în implementarea sustenabilă a Bunei Guvernanțe și supraveghere, aducând de asemenea o contribuție semnificativă expertizei juridice în zone precum reglemetarea și piața de capital. Atribuțiile sale acopera servicile juridice, conformitate, secretariatul Consiliului de administrație și protecția datelor.

Scurt CV – Sergiu Oprescu

Sergiu Oprescu, in varsta de 55 de ani, este absolvent al Facultatii de Aeronautica din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti. El a primit o diploma postuniversitara in domeniul bancar de la Universitatea din Colorado si a urmat mai multe programe executive la Harvard Business School, Stanford si London Business School. S-a alaturat Alpha Bank Romania in 1994 si a detinut mai multe functii de conducere inainte de a fi numit presedinte executiv in 2007. A fost presedinte al Bursei de valori Bucuresti din 2000 pana in 2006, iar in prezent detine si functia de presedinte al Consiliului de administratie al Asociatiei Romane a Bancilor.

Scurt CV – Nikos Salakas

Nikos Salakas, in varsta de 46 ani, a studiat dreptul la Universitatea din Atena si detine o diploma de studii postuniversitare (Master in dreptul international al afacerilor) acordata de Colegiul Universitar din Londra. Se alatura Băncii de la firma de avocatura Koutalidis, unde avea in subordine Departamentul financiar-bancar din 2010. Are peste 20 de ani de experienta in tranzactii bancare la nivel local si international, finantare, restructurare si valori mobiliare. Este clasat printre cei mai de seama avocati greci de catre IFLR, Legal 500 si Chambers & Partners. El a lucrat alaturi de Alpha Bank in operatiuni de reglementare, M&A, strategice și financiare din 1999.